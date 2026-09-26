இந்தியாவை அதன் சொந்த மண்ணில் சந்திப்பது மிகப் பெரிய சவால்: மே.இ.தீவுகள் கேப்டன்
இந்திய அணிக்கு எதிராக அதன் சொந்த மண்ணில் விளையாடுவது மிகப் பெரிய சவால் என மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணியின் கேப்டன் சாய் ஹோப் தெரிவித்துள்ளார்.
மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணியின் கேப்டன் சாய் ஹோப் - படம் | AP
இந்திய அணிக்கு எதிராக அதன் சொந்த மண்ணில் விளையாடுவது மிகப் பெரிய சவால் என மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணியின் கேப்டன் சாய் ஹோப் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்தியா - மேற்கிந்தியத் தீவுகள் இடையேயான ஒருநாள் தொடர் நாளை (செப்டம்பர் 27) தொடங்குகிறது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதல் ஒருநாள் போட்டி திருவனந்தபுரத்தில் நடைபெறுகிறது.
இந்த நிலையில், இந்திய அணிக்கு எதிராக அதன் சொந்த மண்ணில் விளையாடுவது மிகப் பெரிய சவால் என மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணியின் கேப்டன் சாய் ஹோப் தெரிவித்துள்ளது முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.
இது தொடர்பாக அவர் பேசியதாவது: இந்திய அணிக்கு எதிராக அதன் சொந்த மண்ணில் விளையாடுவது எப்போதும் சவாலானது. இந்திய அணிக்கு எதிரான இந்த கடினமான சவாலை நாங்கள் எதிர்கொள்ளத் தயாராக உள்ளோம். உலகின் சிறந்த அணிக்கு எதிராக அதன் சொந்த மண்ணில் விளையாடவுள்ளோம். அதனால், இந்த தொடரில் விளையாடுவதற்கு மிகுந்த ஆர்வமாக உள்ளோம்.
20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக இந்தியாவில் நாங்கள் இருதரப்பு ஒருநாள் தொடரை வென்றதில்லை. அதனை உத்வேகமாக எடுத்துக் கொண்டு இந்தத் தொடரை எதிர்கொள்கிறோம். இந்தத் தொடர் மிகவும் கடினமாக இருக்கப் போகிறது என்பது எங்களுக்குத் தெரியும் என்றார்.
Summary
West Indies captain Shai Hope has stated that playing against the Indian team on their home soil is a huge challenge.
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