இறுதிச்சுற்றில் சபலென்கா - ரைபகினா பலப்பரீட்சை
யுஎஸ் ஓபன் கிராண்ட்ஸ்லாம் டென்னிஸ் போட்டியின் இறுதிச்சுற்றில், பெலாரஸின் அரினா சபலென்கா - கஜகஸ்தானின் எலனா ரைபகினா சனிக்கிழமை பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளனா்.
கோப்புப்படம் - படம்: ஏபி
யுஎஸ் ஓபன் கிராண்ட்ஸ்லாம் டென்னிஸ் போட்டியின் இறுதிச்சுற்றில், பெலாரஸின் அரினா சபலென்கா - கஜகஸ்தானின் எலனா ரைபகினா சனிக்கிழமை பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளனா்.
முன்னதாக வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற மகளிா் ஒற்றையா் அரையிறுதியில், நடப்பு சாம்பியனும், உலகின் நம்பா் 1 வீராங்கனையுமான சபலென்கா 7-5, 6-2 என்ற நோ் செட்களில், 3-ஆம் நிலை வீராங்கனையான அமெரிக்காவின் ஜெஸ்ஸிகா பெகுலாவை வீழ்த்தினாா்.
இதன் மூலமாக சபலென்கா, தொடா்ந்து 4-ஆவது முறையாக யுஎஸ் ஓபன் இறுதிச்சுற்றுக்கு முன்னேறியிருக்கிறாா். ஒட்டுமொத்தமாக இது அவரின் 9-ஆவது கிராண்ட்ஸ்லாம் இறுதிச்சுற்றாகும்.
இத்துடன், பெகுலாவை யுஎஸ் ஓபனில் தொடா்ந்து 3-ஆவது ஆண்டாக சபலென்கா வீழ்த்தியிருக்கிறாா். இருவரின் நேருக்கு நோ் கணக்கிலும் அவா் 10-4 என முன்னிலையை அதிகரித்துக் கொண்டுள்ளாா்.
மற்றொரு அரையிறுதியில், ஆஸ்திரேலிய ஓபன் நடப்பு சாம்பியனும், உலகின் 2-ஆம் நிலையில் இருப்பவருமான ரைபகினா 3-6, 6-4, 6-4 என்ற செட்களில், இருமுறை கிராண்ட்ஸ்லாம் சாம்பியனும், 4-ஆம் நிலை வீராங்கனையுமான அமெரிக்காவின் கோகோ கௌஃபை வெளியேற்றினாா்.
இந்த வெற்றியை அடுத்து ரைபகினா, முதல்முறையாக யுஎஸ் ஓபன் இறுதிச்சுற்றுக்குத் தகுதிபெற்றிருக்கிறாா். ரைபகினா - கௌஃப் மோதியது இது 3-ஆவது முறையாக இருக்க, ரைபகினா 2-ஆவது வெற்றியுடன் முன்னிலை பெற்றுள்ளாா். ஆஸ்திரேலிய ஓபன் சாம்பியனான ரைபகினாவுக்கு, நடப்பாண்டில் இது 2-ஆவது கிராண்ட்ஸ்லாம் இறுதிச்சுற்றாகும்.
நேருக்கு நோ்: இறுதிச்சுற்றில் மோதும் சபலென்கா - ரைபகினா, மொத்தமாக 18-ஆவது முறையாக மோதிக்கொள்கின்றனா். இதுவரை இவா்கள் சந்திப்பில், சபலென்கா 10 வெற்றிகளுடன் முன்னிலையில் இருக்கிறாா்.
கிராண்ட்ஸ்லாம் இறுதிச்சுற்றில் இவா்கள் சந்திப்பது இது 3-ஆவது முறையாகும். இதற்கு முன் ஆஸ்திரேலிய ஓபன் இறுதியில் இவா்கள் இருமுறை மோதியிருக்க, அதில் சபலென்காவும் (2023), ரைபகினாவும் (2026) தலா ஒருமுறை வென்றுள்ளனா்.
அதேபோல் இந்த ஆண்டில் இவா்கள் மோதும் 3-ஆவது இறுதிச்சுற்று இது. ஆஸ்திரேலிய ஓபனில் ரைபகினாவும், இண்டியன் வெல்ஸ் ஓபனில் சபலென்காவும் வென்றுள்ளனா்.
1
ஓபன் எராவில், தொடா்ந்து 8 ஹாா்டு கோா்ட் கிராண்ட்ஸ்லாம் போட்டிகளின் இறுதிச்சுற்றுக்கு முன்னேரிய முதல் போட்டியாளா் என்ற பெருமையை சபலென்கா பெற்றாா். இதுவரை, ஸ்டெஃபி கிராஃப், மாா்டினா ஹிங்கிஸ், நோவக் ஜோகோவிச் ஆகியோா் 7 ஹாா்டு கோா்ட் கிராண்ட்ஸ்லாம் இறுதிச்சுற்றுக்கு அடுத்தடுத்து முன்னேறியதே அதிகபட்சமாக இருந்தது.
6
யுஎஸ் ஓபனில் தொடா்ந்து 4 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட முறை இறுதிச்சுற்றுக்குத் தகுதிபெற்ற 6-ஆவது வீராங்கனை சபலென்கா ஆவாா். எவோன் காவ்லி, கிறிஸ் எவா்ட், மாா்டினா நவரத்திலோவா, செரீனா வில்லியம்ஸ் ஆகியோா் முதல் 5 போ்.
5
ஒரே சீசனில் ஆஸ்திரேலிய ஓபன் மற்றும் யுஎஸ் ஓபனில் இறுதிச்சுற்றுக்கு முன்னேறிய 5-ஆவது வீராங்கனை ஆனாா் ரைபகினா. ஜஸ்டின் ஹெனின் (2006), விக்டோரியா அஸரென்கா (2012-13), ஏஞ்ஜெலிக் கொ்பா் (2016), அரினா சபலென்கா (2023-26) ஆகியோா் முதல் 4 போ்.
2
ஒரே ஆண்டில் ஆஸ்திரேலிய ஓபன் மற்றும் யுஎஸ் ஓபன் இறுதிச்சுற்றில் ஒரே போட்டியாளா்கள் மோதுவது, 1994-க்குப் பிறகு இதுவே முதல்முறையாகும். இதற்கு முன், ஸ்டெஃபி கிராஃப் - அரான்ட்ஸா விகாரியோ இவ்வாறு அந்த ஆண்டில் மோதினா். ஆஸ்திரேலிய ஓபனில் ஸ்டெஃபியும், யுஎஸ் ஓபனில் அரான்ட்ஸாவும் வென்றனா்.
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