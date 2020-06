ஜெயராஜ் - பென்னிக்ஸ் குடும்பத்தினருக்கு ரஜினி இரங்கல்: கராத்தே தியாகராஜன் தகவல்

சாத்தான்குளத்தில் உயிரிழந்த தந்தை - மகன் குடும்பத்தினரை நடிகர் ரஜினிகாந்த் தொலைபேசியில் தொடர்புகொண்டு இரங்கல் தெரிவித்ததாக கராத்தே தியாகராஜன் தகவல் வெளியிட்டுள்ளார்.

சாத்தான்குளத்தைச் சேர்ந்த தந்தை - மகன், ஜெயராஜ் - பென்னிக்ஸ் விசாரணைக் கைதிகளாக அழைத்துச் செல்லப்பட்ட நிலையில் மர்மமான முறையில் உயிரிழந்துள்ளது தமிழகத்தில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அரசியல் தலைவர்கள், திரையுலக பிரபலங்கள், பொதுமக்கள் ஆகியோர் இதற்கு கண்டனம் தெரிவித்ததோடு, ஜெயராஜ் - பென்னிக்ஸ் மரணத்துக்கு நீதி கேட்டு அரசிடம் முறையிட்டு வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், ஜெயராஜ் - பென்னிக்ஸ் குடும்பத்தினரை நடிகர் ரஜினிகாந்த் தொலைபேசியில் தொடர்புகொண்டு இரங்கல் தெரிவித்ததாக கராத்தே தியாகராஜன் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

Super Star Annan Rajini conveyed his heart felt condolences to Thiru Jeyaraj wife ,Thiru Bennix mother over a phone call @rajinikanth @PTTVOnlineNews @News18TamilNadu @ThanthiTV pic.twitter.com/9IrixghhuR