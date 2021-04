சைக்கிளில் வந்து வாக்களித்தார் நடிகர் விஜய்

சென்னை நீலாங்கரையிலுள்ள வாக்குச்சாவடிக்கு நடிகர் விஜய் சைக்கிளில் வந்து வாக்கு செலுத்தினார்.

நீலாங்கரையிலுள்ள தனது வீட்டிலிருந்து 500 மீட்டர் தூரத்திலுள்ள வாக்குச்சாவடிக்கு சைக்கிள் ஓட்டி வந்து வாக்களித்தார்.

பொதுமக்கள், ரசிகர்கள் அனைவரும் தேர்தலில் தவறாமல் வாக்கு செலுத்த வேண்டும் என்று விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் சைக்கிளில் வந்ததாக அவரது ரசிகர் மன்றம் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Social distancing norms go for a toss in polling booths in #TNElections2021.

