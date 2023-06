அமைச்சர்களின் துறையை மாற்ற முதல்வருக்கே அதிகாரம்: சட்டப்பேரவைத் தலைவர் அப்பாவு

By DIN | Published On : 16th June 2023 12:40 PM | Last Updated : 16th June 2023 04:04 PM | அ+அ அ- |