காக்காவேரியில் மக்கள் குறைகேட்புக் கூட்டம்: அமைச்சா் மதிவேந்தன் பங்கேற்பு
ராசிபுரம்: ராசிபுரத்தை அடுத்த காக்காவேரியில் நடைபெற்ற மக்கள் குறைகேட்புக் கூட்டத்தில் அமைச்சா் மா.மதிவேந்தன் கலந்துகொண்டு மக்களிடம் குறைகளைக் கேட்டறிந்தாா்.
ராசிபுரம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்கு உள்பட்ட பகுதியில் கிராமங்கள்தோறும் மக்கள் குறைகேட்புக் கூட்டம் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. வேலம்பாளையம், வெங்காயப்பாளையம், காக்காவேரி உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கான குறைகேட்புக் கூட்டம் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது. இதில் ஆதிதிராவிடா் மற்றும் பழங்குடியினா் நலத்துறை அமைச்சா் மா.மதிவேந்தன் கலந்துகொண்டு மக்கள் குறைகளைக் கேட்டறிந்தாா்.
இதில் குடிநீா், கழிவுநீா் ஓடை, தண்ணீா், சாலை வசதி உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் குறித்து மக்கள் கோரிக்கை வைத்தனா். மக்களின் கோரிக்கைகள் மீது உடனடி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அமைச்சா் தெரிவித்தாா். மேலும் பொதுமக்கள் மனுக்கள் மீது உடனடி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளவும் சம்பந்தப்பட்ட அரசு அலுவலா்களுக்கு உத்தரவிட்டாா். நிகழ்ச்சியில் ராசிபுரம் அட்மா குழுத் தலைவா் கே.பி. ஜெகந்நாதன், ஏ.கே.பாலசந்திரன் உள்ளிட்ட பலரும் பங்கேற்றனா்.
படவரி...
காக்காவேரியில் நடைபெற்ற குறைகேட்புக் கூட்டத்தில் பேசுகிறாா் அமைச்சா் மா. மதிவேந்தன்.