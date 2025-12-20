தமிழ்நாடு

நாளை (டிச.21) திமுக மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டம்

திமுக மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டம் நாளை (டிச.21) நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
dmk office
அண்ணா அறிவாலயம் கோப்புப் படம்
Updated on
1 min read

இதுகுறித்து கட்சியின் பொதுச்செயலர் துரைமுருகன் வெளியிட்ட அறிக்கையில், திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் “தி.மு.க. மாவட்டக் கழகச் செயலாளர்கள் கூட்டம்” 21-12-2025 ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை 6.00 மணி அளவில், காணொலி காட்சி வாயிலாக நடைபெறும்.

திராவிட இயக்கம் உள்ள வரை ஹனிபாவின் குரல் ஒலித்துக் கொண்டேதான் இருக்கும்: துணை முதல்வர் உதயநிதி

அதுபோது மாவட்டக் கழகச் செயலாளர்கள் - நாடாளுமன்ற, சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் - தொகுதி பார்வையாளர்கள் அனைவரும் தவறாமல் கலந்து கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். இவ்வாறு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

கூட்டத்தில் வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் சர்பார்த்தல் தொடர்பாக விவாதிக்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Summary

It has been announced that the DMK district secretaries' meeting will be held tomorrow (Dec. 21).

chennai
DMK
cm stalin

