தங்கம், வெள்ளி விலை மீண்டும் உயர்வு! இன்றைய நிலவரம்!

வாரத்தின் முதல் நாளான இன்று தங்கம் விலை அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது.
அதன்படி, 22 காரட் தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.80 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.12,480க்கும் சவரனுக்கு ரூ.640 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.99,840க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகின்றது.

அதேபோல 18 காரட் தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.75 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.10,420க்கும் சவரனுக்கு ரூ.600 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.83,360க்கும் விற்பனையாகிறது.

மேலும் வெள்ளி விலையும் அதிரடியாக கிராமுக்கு ரூ.5 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.231க்கும், கிலோவுக்கு ரூ.5,000 உயர்ந்து ஒரு கிலோ ரூ.2,31,000க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் விலை தொடர்ந்து உயர்ந்து வருவது மக்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Gold prices have risen sharply today, the first day of the week.

