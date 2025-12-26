பேரவைத் தோ்தலில் பாஜகவை தமிழகம் புறக்கணிக்கும்: மு. வீரபாண்டியன்
வருகிற சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் பாஜகவை தமிழகம் புறக்கணிக்கும் என இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலா் மு. வீரபாண்டியன் தெரிவித்தாா்.
இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் நூற்றாண்டு நிறைவு விழா மற்றும் கட்சியின் மூத்த தலைவா் இரா.நல்லகண்ணுவின் 101-ஆவது பிறந்த நாள் விழா தியாகராய நகரில் உள்ள அக்கட்சியின் தலைமை அலுவலகமான பாலன் இல்லத்தில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது. மேலும், கட்சியை தமிழகத்தில் தோற்றுவிப்பதில் முக்கியப்பங்கு வகித்த அமீா் ஹைதா்கான் மற்றும் தொழிற்சங்கத் தலைவா் கே.டி.கே.தங்கமணி ஆகியோரின் நினைவு தினமும் அனுசரிக்கப்பட்டது.
இந்த நிகழ்வுகளுக்கு கட்சியின் மாநிலச் செயலா் மு.வீரபாண்டியன் தலைமை வகித்தாா். முன்னாள் மாநிலச் செயலா் இரா.முத்தரசன் கொடி ஏற்றினாா்.
கட்சியின் செந்தொண்டா் அணிவகுப்பு நடைபெற்றது. தொடா்ந்து, சென்னை, காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூா் மாவட்டங்களைச் சோ்ந்த 75 வயதைக் கடந்த முதுபெரும் கம்யூனிஸ்ட் தலைவா்கள் 80 பேரை மாநில செயற்குழு உறுப்பினா் வஹிதா நிஜாம், மு.வீரபாண்டியன் ஆகியோா் கௌரவித்தனா்.
இந்த நிகழ்வில், கட்சியின் மாநில கட்டுப்பாட்டுக் குழுத் தலைவா் கே.சுப்பராயன் எம். பி. பேசியதாவது: இந்தியா வகுப்புவாத சக்திகளிடம் சிக்கி கொண்டிருக்கிறது. மத்திய பாஜக அரசு, கலவரத்தைத் தூண்டிவிடுவதைப் போல செயல்படுவது அபாயகரமானது. இந்த ஆபத்துகளிலிருந்து நாட்டைக் காப்பாற்ற கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் ஒற்றுமையுடன் செயல்பட வேண்டும் என்றாா்.
பின்னா் மாநிலச் செயலா் மு.வீரபாண்டியன் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: இந்தியாவிலேயே தமிழகம்தான் மதநல்லிணக்க பூமியாக உள்ளது. இங்கு பெரும்பான்மையாக உள்ள ஹிந்து மக்கள், சிறுபான்மையினரின் அரணாக உள்ளனா். இந்த ஒற்றுமையை சிதைக்க பாஜகவும் அதன் கூட்டணி கட்சிகளும் எத்தகைய வியூகங்களை வகுத்தாலும் அவா்களை தமிழகம் தோற்கடிக்கும். வருகிற பேரவைத் தோ்தலில் பாஜகவை தமிழகம் புறக்கணிக்கும் என்றாா் அவா்.
இந்த நிகழ்வுகளில் கட்சியின் தேசிய நிா்வாகக் குழு உறுப்பினா் டி.எம்.மூா்த்தி, மாநில துணைச் செயலா் நா.பெரியசாமி, முன்னாள் எம்எல்ஏ கோ.பழனிச்சாமி, தேசியக் குழு உறுப்பினா் ஜி.ஆா்.ரவீந்திரநாத் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.