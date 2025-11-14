தமிழ்நாடு

திமுகவில் இணைந்த மைத்ரேயனுக்கு கட்சிப் பதவி!

திமுகவில் இணைந்த மைத்ரேயனுக்கு கட்சிப் பதவி வழங்கப்பட்டிருப்பது பற்றி...
திமுகவில் இணைந்த மைத்ரேயனுக்கு கட்சிப் பதவி
திமுகவில் இணைந்த மைத்ரேயனுக்கு கட்சிப் பதவி
Published on
Updated on
1 min read

திமுகவில் இணைந்த அதிமுக முன்னாள் எம்பி மைத்ரேயனுக்கு கட்சிப் பொறுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழக முதல்வரும் திமுக தலைவருமான மு.க. ஸ்டாலின் முன்னிலையில் அதிமுக முன்னாள் எம்பி மைத்ரேயன் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் திமுகவில் இணைந்தார்.

இந்த நிலையில், அவரை திமுக கல்வியாளர் அணியின் துணைத் தலைவராக நியமித்து கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் துரைமுருகன் வெள்ளிக்கிழமை அறிவித்துள்ளார்.

அதிமுக சார்பில் 2002 முதல் மூன்று முறை மாநிலங்களவை உறுப்பினராக பதவி வகித்தவர் மைத்ரேயன். அந்த கட்சியின் அமைப்புச் செயலாளராகவும் பணியாற்றியுள்ளார்.

கடந்த மாதம் நடைபெற்ற மாநிலங்களவை தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் மீண்டும் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பதவி கிடைக்கும் என மைத்ரேயன் எதிர்பார்த்த நிலையில், அவருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Maitreyan, who joined DMK, gets party post

இதையும் படிக்க : பிகார் தேர்தல்: தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி முன்னிலை!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

DMK
Maitreyan

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com