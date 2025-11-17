தங்கம் விலை குறைவு: இன்றைய நிலவரம்!

வாரத்தின் முதல் நாளான இன்று ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சற்று குறைந்துள்ளது.
அதன்படி சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.10 குறைந்து ரூ.11,540க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. மேலும் சவரனுக்கு ரூ.80 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 92,320க்கு விற்பனையாகிறது.
அதேபோல் வெள்ளி விலையும் குறைந்துள்ளது.
வெள்ளி விலை கிராமிற்கு ரூ.2 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.173க்கும் கிலோவுக்கு ரூ.2,000 குறைந்து ஒரு லட்சத்து 73ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.