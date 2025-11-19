சிறுமிகள் உயர்த்திப் பிடித்திருந்த பதாகைகள்! மோடியின் கவனம் ஈர்த்தது!

கோவை: கோவை கொடிசியா வளாகத்தில் வேளாண்மை மாநாட்டில் பிரதமர் உரையாற்றிக் கொண்டிருந்தபோது, சிறுமிகள் உயர்த்திப் பிடித்திருந்த பதாகைகள் அவரது கவனத்தை ஈர்த்தன.
கோவை கொடிசியா வளாகத்தில் நடைபெறும் வேளாண்மை மாநாட்டை பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொடங்கி வைத்து உரையாற்றினார்.
கூட்டத்தினரைப் பார்த்து ஹிந்தியில் பேசிக்கொண்டிருந்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி, கூட்டத்துக்கு நடுவே, இரண்டு சிறுமிகள் தங்கள் கையில் இரண்டு பதாகைகளை ஏந்தியபடி நின்றிருந்தனர்.
ஒரு பதாகையில், இரண்டாம் பொருளாதார நாட்டில் நான் பட்டப்படிப்பை நிறைவு செய்வேன், ஆனால், நான் பணியிலிருந்து ஓய்வுபெறும்போது, முதல் பொருளாதார நாடாக இருக்கும். நாட்டின் வளர்ச்சிக்கான நோக்கம் கொண்டிருப்பதற்கு உங்களுக்கு நன்றி என்று சிறுமிகள் ஆங்கிலத்தில் எழுதப்பட்டிருந்த ஒரு பதாகையை பிடித்திருந்தார்.
அந்தப் பதாகைகளைப் பார்த்த பிரதமர் மோடி, கூட்டத்தில் இரண்டு சிறுமிகள் பதாகைகளை வைத்திருக்கிறார்கள். சிறுமிகள் ஏந்தி நின்ற பதாகையில் உள்ள வாசகங்களை நான் உன்னிப்பாகக் கவனித்தேன். அவற்றை பாதுகாவலர்கள் சிறுமிகளிடமிருந்து பெற்று என்னிடம் கொடுங்கள். பிறகு அந்த சிறுமிகளை நான் சந்தித்துப் பேசுகிறேன் என்று கூறினார்.
மேலும், கண்ணா அதில் என்ன எழுதியிருக்கிறதோ, அதை என் கருத்தில் கொள்கிறேன் என்றும் பிரதமர் மோடி உறுதியளித்துள்ளார்.
உடனடியாக அங்கிருந்த பாதுகாவலர்கள், சிறுமிகளை அழைத்து அவர்களின் விவரங்கள் கேட்டுக் கொண்டு, அவர்கள் கையில் இருந்த பதாகைகளைப் பெற்றுக் கொண்டு சென்றனர்.
அப்போது பேசிய மோடி, வெகு நேரமாக கம்பீரமாக இந்த பதாகைகளை ஏந்தியபடி நின்றிருந்தீர்கள். மிகவும் நன்றி என்று கூறினார்.
இந்த மாநாட்டின் தொடக்கத்தில், நாட்டின் 9 கோடிக்கும் அதிகமான விவசாயிகள் பயன்பெறும் வகையில் பிரதமரின் விவசாயிகள் கௌரவிப்பு (பி.எம்.கிஸான்) திட்டத்தின்கீழ் 21-ஆவது தவணையை பிரதமர் விடுவித்தார்.
இன்று காலை, தில்லியிலிருந்து ஆந்திரம் சென்ற பிரதமர் மோடி, புட்டபர்த்தி கோயிலில் தரிசனம் செய்தார். பிறகு நண்பகல் 12.30 மணிக்கு தனி விமானம் மூலம் புறப்பட்டு, பிரதமர் மோடி கோவை விமான நிலையத்துக்கு பிற்பகல் 1.25 மணிக்கு வந்தடைந்தார். அங்கு அவருக்கு சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. அங்கிருந்து பிற்பகல் 1.30 மணிக்கு கார் மூலம் கொடிசியா அரங்குக்கு வந்து, மாநாட்டைத் தொடங்கி வைத்து உரையாற்றினார்.
