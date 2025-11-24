தமிழ்நாடு

நெல்லை, தென்காசிக்கு இன்று ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை!

எங்கெல்லாம் மிக கனமழை பெய்யும்..
கனமழை எச்சரிக்கை
கனமழை எச்சரிக்கை
Published on
Updated on
1 min read

தமிழகத்தில் இரண்டு மாவட்டங்களில் மிக கனமழைக்கான ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

திருநெல்வேலி, தென்காசியில் இன்று மிக கனமழைக்கான ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இன்று (நவ.24) கன்னியாகுமரி, தூத்துக்குடி, புதுக்கோட்டை, தஞ்சாவூர், திருவாரூர் உள்ளிட்ட 10 மாவட்டங்களில் இன்று கனமழை பெய்யும்.

நாளை (நவ.25) ராமநாதபுரம், திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி, தூத்துக்குடி ஆகிய 4 மாவட்டஙகளில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளது.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

Nellai
tenkasi
orange alert

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com