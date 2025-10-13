தங்கம் விலை அதிரடி உயர்வு! இன்றைய நிலவரம்!

வாரத்தின் முதல் நாளான இன்று தங்கம் விலை அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது.
அதன்படி, சென்னையில் 22 காரட் ஆபரணத் தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.25 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.11,525க்கும் சவரனுக்கு ரூ.200 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.92,200க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
அதேபோல், 18 காரட் தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.25 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.9,525க்கும், சவரனுக்கு ரூ.200 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.76,200க்கும் விற்பனையாகிறது.
மேலும் வெள்ளி விலையும் கிராமுக்கு ரூ.5 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.195க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.1,95,000க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
கடந்த சில நாள்களாக தங்கம் விலை காலை, மாலை என இருவேளையும் உயர்ந்து வருவது மக்கள் மத்தியில் கலக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
