Dinamani
காங்கிரஸுக்கு ஒரு மாநிலங்களவை சீட் தருவதாக முதல்வர் உறுதி! செல்வப்பெருந்தகை தகவல்ஈரான் மீது இஸ்ரேல் திடீர் தாக்குதல்! கமேனியின் நிலை என்ன?அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுக கூட்டணி கட்சிகள்! தொகுதிப்பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை தீவிரம்!!சென்னையில் இன்று 5 புறநகா் மின்சார ரயில் முழுதும் ரத்துதிமுக-காங்கிரஸ் இன்று தொகுதி பங்கீட்டுப் பேச்சு உக்ரைன் தாக்குதலால் ரஷியாவில் மின்வெட்டு: 50,000 போ் பாதிப்புஇஸ்ரேலை விட்டு வெளியேற அமெரிக்கா்களுக்கு அவசர உத்தரவுஇன்று கிராம கோயில் பூசாரிகள் மாநாடு: முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் பங்கேற்கிறாா்
/
வணிகம்

தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.300 உயர்வு

தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.300 உயர்ந்து விற்பனையாகிறது.

News image
தங்கம் விலை உயர்வு - File photo
Updated On :28 பிப்ரவரி 2026, 4:30 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சென்னையில் வார இறுதி நாளான இன்று ஆபரணத் தங்கம் விலை ரூ.300 உயர்ந்து ரூ.15,200க்கு விற்பனையாகிறது.

அதுபோல, தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.2,400 உயர்ந்து ரூ.1,21,600க்கு விற்பனையாகிறது.

24 காரட் தங்கம் விலை ஒரு கிராம் ரு.16,582 ஆகவும், ஒரு சவரன் ரூ.1,32,656 ஆகவும் உள்ளது.

வெள்ளி விலையிலும் மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. வெள்ளி கிராமுக்கு ரூ.5 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.300க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. ஒரு கிலோ வெள்ளி விலை ரூ.5,000 உயர்ந்து ஒரு கிலோ ரூ.3,00,000க்கு விற்பனையாகிறது.

நேற்று ஒரு கிராம் தங்கம் விலை ரூ.14,900 ஆக இருந்த நிலையில், இன்று ஒரே நாளில் ரூ.300 உயர்ந்துள்ளது. இந்த வாரத்தின் தொடக்கம் முதலே தங்கம் விலையில் பெரிய அளவில் மாற்றம் எதுவும் இல்லை.

பிப்ரவரி 23ஆம் தேதி ரூ.180 உயர்ந்து ரூ.14,860 ஆக இருந்தது. அது முதலே விலை உயர்வானது 100 ரூபாய்க்குள் நாள்தோறும் ஏற்றம் இறக்கத்தோடு காணப்பட்டு பெரிய அளவில் அதிர்ச்சி கொடுக்காமல் இருந்த நிலையில், வாரத்தின் இறுதியில் ரூ.300 உயர்ந்து கிராமுக்கு ரூ.15 ஆயிரத்தைத் தொட்டிருக்கிறது.

பத்து நாள்களுக்கும் மேல் ரூ.15 ஆயிரத்துக்குக் கீழே இருந்த தங்கம் விலை இன்று மீண்டும் ரூ.15 ஆயிரத்தைத் தாண்டியிருக்கிறது.

மேலும் படிக்க..

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

டிரெண்டிங்

தங்கம், வெள்ளி விலை அதிரடி உயர்வு

தங்கம், வெள்ளி விலை அதிரடி உயர்வு

சென்னையில் தங்கம், வெள்ளி விலை அதிரடி உயர்வு

சென்னையில் தங்கம், வெள்ளி விலை அதிரடி உயர்வு

தங்கம் விலை மாலையில் அதிரடி உயர்வு

தங்கம் விலை மாலையில் அதிரடி உயர்வு

தங்கம் விலை ஒரே நாளில் சவரனுக்கு ரூ. 9,520 உயர்வு!

தங்கம் விலை ஒரே நாளில் சவரனுக்கு ரூ. 9,520 உயர்வு!

வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk
வீடியோக்கள்

OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk

தினமணி வீடியோ செய்தி...

19 மணி நேரங்கள் முன்பு
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
வீடியோக்கள்

பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

19 மணி நேரங்கள் முன்பு
Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

19 மணி நேரங்கள் முன்பு