தமிழ்நாடு

தங்கம், வெள்ளி விலை அதிரடி உயர்வு

வாரத்தின் முதல் நாளான இன்று(திங்கள்கிழமை) தங்கம், வெள்ளி விலை அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது.
தங்கம் விலை.
தங்கம் விலை.படம்: பிடிஐ
வாரத்தின் முதல் நாளான இன்று(திங்கள்கிழமை) தங்கம், வெள்ளி விலை அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது.

அதன்படி, சென்னையில் ஆபரணத் தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.180 உயர்ந்து ரூ.14,860 க்கு விற்பனையாகிறது. அதேசமயம் ஆபரணத் தங்கம் சவரனுக்கு ரூ.1,440 உயர்ந்து ரூ.1,18,880க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

இதேபோல் சென்னையில் வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.10 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.300க்கு விற்பனையாகிறது. மேலும் கிலோவுக்கு ரூ.10,000 உயர்ந்து ரூ.3,00,000க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கடந்த வாரத்தில் தங்கம், வெள்ளி விலை சற்று குறைந்து மக்களுக்கு ஆறுதல் அளித்திருந்தது. தற்போது வாரத்தின் தொடக்கத்திலேயே அவற்றின் விலை மீண்டும் உயரத் தொடங்கியிருப்பது மக்களிடையே கலக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Summary

The prices of gold and silver have risen sharply today (Monday), the first day of the week.

தங்கம் விலை.
