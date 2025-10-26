தமிழ்நாடு

அடுத்த 2 மணி நேரம் 6 மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு: வானிலை மையம்

அடுத்த 2 மணி நேரம் 6 மாவட்டங்களில் மிதமான மழைப்பொழிவு இருக்கும்: வானிலை மையம்
மழைப்பொழிவு
மழைப்பொழிவு
Published on
Updated on
1 min read

சென்னை உள்பட 6 மாவட்டங்களில் அடுத்த 2 மணி நேரம்(அக். 26 இரவு 10 மணி வரையில்) மிதமான மழைப்பொழிவு இருக்கும் என்று சென்னை மண்டல வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி,

  • சென்னை

  • செங்கல்பட்டு

  • திருவள்ளூர்

  • காஞ்சிபுரம் மாவட்டங்களில் மிதமான மழைப்பொழிவுக்கு வாய்ப்பு

  • திருவண்ணாமலை மற்றும் விழுப்புரம் மாவட்டங்களிலும் புதுச்சேரியிலும் பலத்த மழைக்கும் வாய்ப்பிருப்பதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Summary

Moderate rainfall expected in 6 districts for next 2 hours: Meteorological Department

மழைப்பொழிவு

