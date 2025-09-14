தமிழ்நாடு

ஒசூரில் முதல்வர் ஸ்டாலின் சாலைவலம்!

ஒசூரில் முதல்வர் ஸ்டாலின் சாலைவலம் மேற்கொண்டு வருகிறார்.
முதல்வர் ஸ்டாலின் சாலைவலம்
முதல்வர் ஸ்டாலின் சாலைவலம்
ஒசூரில் முதல்வர் ஸ்டாலின் சாலைவலம் மேற்கொண்டு வருகிறார்.

அரசு விழாவில் பங்கேற்க கிருஷ்ணகிரிக்கு இன்று (செப்.14) வருகை தந்துள்ள முதல்வா் ஸ்டாலின் சாலைவலம் மேற்கொண்டு வருகிறார். சாலைவலத்தின்போது, கட்சினர் அவரை வரவேற்கும் வகையில் 12 மேடைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின், பொதுமக்களை சந்தித்துகொண்டே, கிருஷ்ணகிரி, ராயக்கோட்டை மேம்பாலத்தில் இருந்து பெங்களூரு சாலை, சென்னை சாலை வழியாக விழா மேடைக்கு செல்கிறார்.

முதல்வரை வரவேற்கும் வகையில் வழிநெடுகிலும் கொடிகள், திட்டங்கள் குறித்து பதாகைகளுடன், தொண்டா்களும் பங்கேற்றுள்ளனர்.

முன்னதாக, முதல்வர் ஸ்டாலின் ஓசூர் தனேஜா ஏரோஸ்பேஸ் விமான நிலையத்தில் வந்தடைந்தார். அவருக்கு ஓசூர் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் ஒய். பிரகாஷ் புத்தகம் கொடுத்து வரவேற்றார்.

Summary

Chief Minister Stalin is conducting a roadshow in Hosur.

