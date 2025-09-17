தமிழ்நாடு

காரில் இருந்து பாமக கொடியை அகற்றிய ராமதாஸ்! ஏன்?

ராமதாஸ் தனது காரில் இருந்து பாமக கொடியை அகற்றியது பற்றி...
காரில் இருந்து பாமக கொடியை அகற்றிய ராமதாஸ்
காரில் இருந்து பாமக கொடியை அகற்றிய ராமதாஸ்X
Published on
Updated on
1 min read

பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் நிறுவனர் ராமதாஸ், அவரது காரில் இருந்த கட்சிக் கொடியை அகற்றிவிட்டு, வன்னியர் சங்கத்தின் கொடியை மாற்றியுள்ளார்.

வன்னியர் இடஒதுக்கீட்டுக்கான போராட்டத்தில் உயிரிழந்த தியாகிகள் தினத்தை முன்னிட்டு, அவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்தும் வகையில் வன்னியர் சங்க கொடியை காரில் பொருத்தியுள்ளார்.

பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் மற்றும் கட்சியின் தலைவருமான அன்புமணி இடையே மோதல் போக்கு நிலவி வரும் நிலையில், கட்சி நிர்வாகிகள் இரண்டாக பிரிந்து செயல்பட்டு வருகின்றனர்.

இதனிடையே, பாமகவின் அடிப்படை உறுப்பினர் பதவியில் இருந்து அன்புமணியை நீக்குவதாக ராமதாஸ் கடந்த வாரம் அறிவித்தார்.

தொடர்ந்து, அன்புமணியை நீக்க ராமதாஸுக்கு எந்த அதிகாரமும் இல்லை என்று அன்புமணி தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

PMK founder Ramadoss has removed the party flag from his car and replaced it with the Vanniyar Sangam flag.

தினமணியைத் தொடர:

Ramadoss
ராமதாஸ்
PMK

