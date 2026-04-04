இன்று 3, நாளை 4 மாவட்டங்களில் கனமழை!

தமிழகத்தில் இன்றும், நாளையும் கனமழைக்கு வாய்ப்பு பற்றி..

Updated On :4 ஏப்ரல் 2026, 8:39 am

தமிழகத்தில் இன்றும், நாளையும் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.

கோவை, நீலகிரி, தேனி ஆகிய மூன்று மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இன்று (ஏப்ரல் 4) கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளது.

கோவை, நீலகிரி, ஈரோடு, தேனி ஆகிய நான்கு மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் நாளை (ஏப்ரல் 5) கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளது.

அதிகபட்ச வெப்பநிலை..

03-04-2026 முதல் 07-04-2026 வரை வடதமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 2-3° செல்சியஸ் வரை படிப்படியாக உயரக்கூடும்.

சென்னையை பொருத்தவரை..

இன்றும், நாளையும் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 36-37 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 25 - 26 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும்.

The Meteorological Department has stated that there is a possibility of heavy rain in Tamil Nadu today and tomorrow.

