Dinamani
கிடைக்கக்கூடாதவர்களுக்கு ஆட்சி கிடைத்துவிட்டது: திமுகவை விமர்சித்த எடப்பாடி பழனிசாமிசாத்தான்குளம் தந்தை, மகன் கொலை வழக்கு : 9 குற்றவாளிகளுக்கும் மரண தண்டனைசென்னையில் தவெக தலைவர் விஜய்யின் பிரசாரம் திடீர் ரத்து!மத்திய கிழக்கில் உள்ள இந்தியர்கள் பாதுகாப்பாக நாடு திரும்புவார்களா? பிரியங்கா காந்திபுதுவையில் மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷா பிரசாரம்!பாஜக வேட்பாளர் வென்றால் மதுரைக்கு மெட்ரோ ரயில் வரும்! ஃபட்னவீஸ்தமிழகத்தில் வேட்புமனு தாக்கல் நிறைவு!ஏப். 8, 9ல் சென்னையில் எடப்பாடி பழனிசாமி பிரசாரம்!
/
தமிழ்நாடு

ஏப். 8, 9ல் சென்னையின் எந்தெந்த பகுதிகளில் இபிஎஸ் பிரசாரம்?

சென்னையில் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி பிரசாரம் செய்யவிருப்பது பற்றி...

News image

எடப்பாடி பழனிசாமி - கோப்புப் படம்

Updated On :6 ஏப்ரல் 2026, 12:34 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஏப். 8, 9 தேதிகளில் சென்னையின் பல்வேறு பகுதிகளில் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி பிரசாரம் மேற்கொள்ளவிருக்கிறார்.

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலையொட்டி அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி சென்னை மயிலாப்பூரில் தனது தேர்தல் பிரசாரத்தைத் தொடங்கினார்.

தொடர்ந்து சென்னையின் ஆலந்தூர், தாம்பரம், ஆர்.கே. நகர், திருவொற்றியூர் பகுதிகளில் பிரசாரம் செய்த அவர், பின்னர் நாகர்கோவில், ராதாபுரம், கடையநல்லூர், கோவில்பட்டி, சிவகாசி, பரமக்குடி, சிவகங்கை, புதுக்கோட்டை, புதுச்சேரி, விழுப்புரம் ஆகிய பகுதிகளில் வாக்கு சேகரித்தார்.

இன்று காலை எடப்பாடி பேரவைத் தொகுதியில் தனது வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்த இபிஎஸ், தற்போது பெரம்பலூரில் பிரசாரம் மேற்கொண்டு வருகிறார்.

இந்நிலையில் ஏப். 8, 9 தேதிகளில் சென்னையில் இபிஎஸ் பல்வேறு பகுதிகளில் பிரசாரம் மேற்கொள்ளவிருக்கிறார்.

ஏப். 8 ஆம் தேதி வேளச்சேரி, சைதாப்பேட்டை, விருகம்பாக்கம், தி.நகர், அண்ணா நகர், வில்லிவாக்கம், கொளத்தூர், பெரம்பூர் ஆகிய பகுதிகளிலும்

ஏப். 9 ஆம் தேதி சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி, ஆயிரம்விளக்கு, ராயபுரம், துறைமுகம், திருவிக நகர், எழும்பூர் ஆகிய பகுதிகளிலும் எடப்பாடி பழனிசாமி பிரசாரம் மேற்கொள்கிறார்.

Story image
Story image

Summary

Edappadi palanisamy campaign in Chennai on April 8 and 9

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

ஏப். 15ல் குமரியில் பிரதமருடன் பிரசாரம்; 210 தொகுதிகளில் வெல்வோம்: இபிஎஸ் பேட்டி

புதுச்சேரியில் ஏப். 5-இல் எடப்பாடி பழனிசாமி பிரசாரம்

பெரம்பலூரில் ஏப். 6-இல் எடப்பாடி கே.பழனிசாமி பிரசாரம்

இபிஎஸ் இன்று தில்லி பயணம்! பாஜகவுடன் தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தையா?

