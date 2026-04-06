போடியில் ஓபிஎஸ் வேட்புமனு தாக்கல்!

தேனி மாவட்டம் போடிநாயக்கனூர் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் திமுக வேட்பாளர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் தனது வேட்பு மனுவை தாக்கல் செய்தார்.
அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியுடன் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு காரணமாக அதிமுகவில் இருந்து விலகிய முன்னாள் முதல்வர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் திமுகவில் இணைந்துள்ளார்.
தனது போடி தொகுதியில் ஓபிஎஸ் இம்முறை திமுக சார்பில் போட்டியிடுகிறார்.
இதையடுத்து போடி தொகுதியில் ஓபிஎஸ் இன்று தனது வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்துள்ளார். முன்னதாக அவர் போடி தீர்த்ததொட்டி முருகன் கோவிலில் சாமி தரிசனம் செய்தார்.
ஓபிஎஸ், 2011, 2016, 2021 தோ்தல்களில் இத்தொகுதியில் திமுகவை எதிா்த்து போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார். கடந்த தேர்தலில் போடி தொகுதியில் திமுக சார்பில் தங்கத்தமிழ்செல்வன் போட்டியிட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
2026 தேர்தலில் போடி தொகுதியில் ஓபிஎஸ்ஸை எதிர்த்து அதிமுக சார்பில் வி.டி. நாராயணசாமி, நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் கலையரசு, தவெக சார்பில் பிரகாஷ் குமார் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர்.
Summary
Former CM O. Panneerselvam files nomination in bodi constituency
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
வீடியோக்கள்
நூறு சாமி டீசர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
பேட்ரியாட் டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
பள்ளிச்சட்டம்பி டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
#rcbvscsk | சிஎஸ்கே ஜெயிக்குமா ஜெயிக்காதா?: பெங்களூரு ரசிகர்களின் கருத்து! | CSK | RCB | #ipl2026 |
தினமணி செய்திச் சேவை