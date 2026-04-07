புதுச்சேரி, கேரளம், அசாமில் பிரசாரம் நிறைவு!

சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ள புதுச்சேரி, கேரளம், அசாம் மாநிலங்களில் தீவிரமாக நடைபெற்றுவந்த பிரசாரம் இன்று மாலையுடன் நிறைவுபெற்றது.
புதுச்சேரியில் 30 தொகுதிகளில் 294 வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளனர். 1099 வாக்குப் பதிவு மையங்கள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
புதுச்சேரியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா, காங்கிரஸ் மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி உள்ளிட்டோர் பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டனர்.
கேரளத்தில் இடது ஜனநாயக முன்னணி, ஐக்கிய ஜனநாயக முன்னணி மற்றும் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி ஆகியவற்றுக்கிடையே மும்முனைப்போட்டி நிலவுகிறது.
