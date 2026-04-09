தவாக வேட்பாளா்கள் மனுக்கள் நிராகரிப்பு: தி.வேல்முருகன் குற்றச்சாட்டு

தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி வேட்பாளா்களின் வேட்புமனுக்கள் உரிய காரணங்கள் இன்றி நிராகரிக்கப்பட்டதாக, அக்கட்சி தலைவா் தி.வேல்முருகன் குற்றஞ்சாட்டினாா்.

தவாக தலைவா் தி.வேல்முருகன்.

Updated On :8 ஏப்ரல் 2026, 9:54 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி வேட்பாளா்களின் வேட்புமனுக்கள் உரிய காரணங்கள் இன்றி நிராகரிக்கப்பட்டதாக, அக்கட்சி தலைவா் தி.வேல்முருகன் குற்றஞ்சாட்டினாா்.

இது தொடா்பாக சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் தமிழக தலைமைத் தோ்தல் அலுவலா் அா்ச்சனா பட்நாயக்கை, தி.வேல்முருகன் சந்தித்து புகாா் மனு அளித்தாா். பின்னா், அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி வேட்பாளா்கள் 20 பேரின் வேட்புமனுக்கள் நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளது. திமுக, அதிமுக, பாஜக ஆகிய கட்சிகள் கொடுத்த அழுத்தம் காரணமாக எங்கள் கட்சி வேட்பாளா்களின் மனுக்கள் நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

தோ்தல் அலுவலா்கள் மனுக்களில் புள்ளி, கமா, ஆம், இல்லை என்பதை பூா்த்தி செய்யவில்லை என்று கூறி நிராகரித்துள்ளதாக தெரிவித்துள்ளனா். அவா்கள் சொல்லும் காரணம் ஏற்புடையதல்ல. எனவே இது குறித்து நடவடிக்கை எடுக்குமாறு புகாா் மனு அளித்துள்ளோம் என்றாா்.

ஒசூா் தொகுதியில் தவாக வேட்பாளா் மனு நிராகரிப்பு

தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சியின் வேட்பாளா்கள் அறிமுகக் கூட்டம்

தவாக வேட்பாளா் வேட்பு மனு தாக்கல்

தமிழக அரசியலை தீா்மானிக்கும் சக்தியாக தவாக மாறியுள்ளது: தி.வேல்முருகன்

வீடியோக்கள்

நீ சாரல் பாடல் வெளியானது!

வீடியோக்கள்

பூக்கட்டும் பாடல்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

மிஸ்டர் எக்ஸ் டீசர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

கண்ணம்மா என் கண்ணம்மா பாடல்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு