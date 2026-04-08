நடிகர்களின் வாகனத்தைப் பின்தொடர வேண்டாம்! இளைஞர்களுக்கு ரஜினி அறிவுறுத்தல்

நடிகர்களின் வாகனத்தை இளைஞர்கள் பின்தொடரக் கூடாது என்றும் படிப்பில் முழு கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்றும் நடிகர் ரஜினிகாந்த் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அவர்,
"நடிகர்களின் வாகனத்தைப் பின்தொடரக் கூடாது. இளைஞர்கள் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும். அடிபட்டால் உங்களுக்குதான் பாதிப்பு.
இளைஞர்கள் படிக்கும் வயதில் படிப்பில் மட்டுமே முழு கவனம் செலுத்த வேண்டும். அந்த நேரத்தை விட்டுவிட்டால் வாழ்க்கையில் மிகவும் கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்கும்.
இளைஞர்கள் இதைக் கவனத்தில் வைத்துக்கொண்டு படிப்பில் மட்டுமே முழு சிந்தனை இருக்க வேண்டும். உடல் ஆரோக்கியத்தையும் கவனத்தில்கொள்ள வேண்டும்.
குடிப் பழக்கம், கஞ்சா பழக்கத்துக்கு அடிமையாகாதீர்கள். வாழ்க்கையே கெட்டுப்போய் விடும். இது உங்களை மட்டுமல்ல, உங்களைச் சுற்றியிருப்பவர்களையும் பாதிக்கும். வாழ்க்கை நரகமாகிவிடும். போதைப் பழக்கத்தோடு நண்பர்கள் யாராவது இருந்தால் அவர்களிடம் இருந்து விலகியே இருங்கள்" என்று கூறினார்.
ஜனநாயகம் படம் பற்றிய செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு, 'சாரி, கருத்துச் சொல்ல விரும்பவில்லை' என்றார்.
மேலும், ஜெயிலர் படப்பிடிப்பு இன்னும் ஓரிரு நாள்கள் உள்ளது, கமல்ஹாசனுடன் படப்பிடிப்பு ஆகஸ்ட் மாதம் தொடங்கும் என்றும் கூறினார்.
தமிழக பேரவைத் தேர்தலையொட்டி தவெக தலைவர் விஜய் பல்வேறு பகுதிகளில் பிரசாரம் மேற்கொண்டு வரும் நிலையில் அவர் செல்லும் பகுதிகளில் இளைஞர்கள், அவரது வாகனத்தைப் பின்தொடர்ந்து விபத்தில் சிக்குவது வாடிக்கையாக இருக்கிறது. நெல்லையில் இன்று விஜய் பிரசாரம் செய்யவுள்ள நிலையில் சிலர் விஜய்யின் வாகனத்தைப் பின்தொடர்ந்து சென்றதில் விபத்தில் சிக்கியுள்ளனர்.
இளைஞர்கள் தன்னுடைய வாகனத்தைப் பின்தொடர வேண்டாம் என்றும் விஜய்யும் கூறி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
