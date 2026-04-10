Dinamani
தமிழ்நாடு

விஜய்யின் வாகனத்தில் பறக்கும் படை சோதனை!

தவெக தலைவர் விஜய்யின் வாகனத்தில் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் சோதனை...

தவெக தலைவர் விஜய்யின் வாகனத்தில் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் சோதனை - TVK

Updated On :10 ஏப்ரல் 2026, 6:45 am

காரைக்குடி அருகே தவெக தலைவர் விஜய்யின் வாகனத்தில் தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் சோதனை மேற்கொண்டனர்.

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலையொட்டி அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் தமிழகம் முழுவதும் தீவிர பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

தவெக தலைவர் விஜய் பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு சுற்றுப்பயணம் செய்துவரும் நிலையில் இன்று காரைக்குடியில் தேர்தல் பிரசாரம் செய்யவுள்ளார்.

இதற்காக இன்று காலை சென்னை விமான நிலையத்தில் இருந்து மதுரை வந்த அவர், அங்கிருந்து தேர்தல் பிரசார வாகனத்தில் காரைக்குடி செல்கிறார்.

மதுரையில் இருந்து காரைக்குடி செல்லும் சாலையில் எஸ்.எஸ். கோட்டை அருகே அவரது வாகனத்தில் தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தினர். சோதனைக்குப் பிறகு வாகனத்தை விடுவித்ததையடுத்து விஜய், காரைக்குடி நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறார். சிவகங்கை மாவட்ட தவெக வேட்பாளர்களை ஆதரித்து அவர் இன்று பிரசாரம் செய்கிறார்.

Flying Squad Inspects TVK Leader Vijay's Vehicle near karaikudi

தொடர்புடையது

அண்ணாமலை சென்ற ஹெலிகாப்டரில் பறக்கும் படை சோதனை!

முதல்வர் ஸ்டாலின் பிரசார வாகனத்தில் பறக்கும் படை சோதனை!

விஜய்யின் நாளைய தேர்தல் பிரசார பயண விவரம்!

பெரம்பூர், கொளத்தூரில் விஜய் பிரசாரத்துக்கு அனுமதி!

புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!
Podcast | மனம் மாறுவாரா ராகுல் காந்தி? | News & Views | E-25 |
நான் எந்த ஆயுதத்தை எடுக்க வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்வது எதிரிகள்தான்!
நீ சாரல் பாடல் வெளியானது!
