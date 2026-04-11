இணையத்தில் வெளியான ‘ஜன நாயகன்’: ‘சைபா் கிரைம்’ போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு

ஜன நாயகன் போஸ்டர் - படம் - எக்ஸ்

Updated On :11 ஏப்ரல் 2026, 8:02 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவரும் நடிகருமான விஜய்யின் ‘ஜனநாயகன்’ முழுத் திரைப்படமும் இணையத்தில் வெளியானது குறித்து சைபா் கிரைம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.

விஜய்யின் அரசியல் வருகைக்கு பிறகு, அவா் நடித்த கடைசிப்படமான ‘ஜனநாயகன்’ திரைப்படத்தை கடந்த ஜனவரி மாதம் பொங்கல் பண்டிகையின்போது திரையிட படத் தயாரிப்பு நிறுவனம் திட்டமிட்டிருந்தது. தணிக்கை சான்றிதழ் கிடைக்காததால், இந்தத் திரைப்படம் வெளியாவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டது. எனவே, சட்டப்பேரவைத் தோ்தலுக்கு பின்னா், இந்தத் திரைப்படம் வெளியாகும் என்று எதிா்பாா்ப்பு நிலவியது.

இந்நிலையில் ‘ஜனநாயகன்’ படத்தின் 5 நிமிஷ காட்சிகள் கடந்த ஏப்.9-ஆம் தேதி இணையதளத்தில் வெளியானது. தொடா்ந்து, அன்று இரவே முழுப் படமும் இணையதளத்தில் வெளியாகி தமிழ் திரையுலகில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

இந்த திரைப்படத்தை இணையதளத்தில் வெளியிட்டவா்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என நடிகா்கள் ரஜினிகாந்த், கமல்ஹாசன் உள்ளிட்ட திரையுலக பிரபலங்கள் குரல் கொடுத்து வருகின்றனா். இதையடுத்து, ‘ஜனநாயகன்’ படத்தின் தயாரிப்பாளா் சாா்பில் டிஜிபி அலுவலகத்தில் புகாா் மனு அளிக்கப்பட்டது. அதனடிப்படையில், தமிழக ‘சைபா் கிரைம்’ போலீஸாா் வழக்குப்பதிந்து, இத்திரைப்படத்தை சட்டவிரோதமாக இணையதளத்தில் வெளியிட்டவா்கள் குறித்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா். அதே போன்று இத்திரைப்படத்தை பதிவிறக்கம் செய்தவா்கள், பகிா்ந்தவா்கள் யாா்? என்ற பட்டியலையும் ‘சைபா் கிரைம்’ போலீஸாா் சேகரித்து வருகின்றனா்.

கல்வி உதவித்தொகை தருவதாக பண மோசடி: தில்லியில் 3 போ் கைது

DINAMANI வார ராசிபலன்! | Apr. 12 முதல் Apr. 18 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
10 ஏப்ரல் 2026
