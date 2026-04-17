முதல்வரின் தொடர் போராட்டங்கள் தேர்தலில் தோல்வியடையும்: நயினார் நாகேந்திரன்

மத்திய அரசின் ஒவ்வொரு திட்டங்களுக்கும் எதிராக திமுக அரசு செயல்படுவதாக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
ஈரோட்டில் செய்தியாளர்களுடன் தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் பேசுகையில், "முதல்வர் ஸ்டாலின், ஒவ்வொரு விஷயத்துக்காகவும் எதிர்க்கட்சிகளின் போராட்டத்தைத் தொடங்குகிறார். அவர்களின் தொடர் போராட்டங்கள், ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி தேர்தலில் தோல்வியடையும்.
இந்த ஐந்தாண்டு ஆட்சிக்காலத்தில் மக்களுக்காக அவர் எந்த திட்டத்தையும் கொண்டுவரவில்லை.
தன் சொந்த குடும்பத்துக்கான வசதிகளை மட்டுமே கவனித்து வந்தார்.
அவர்களுக்கும் தில்லிக்கும் இடையே போட்டி நிலவுவதாகவே அவர் கூறுகிறார்.
மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதா, நீண்டகாலமாகவே விவாதத்தில் இருந்து வருகிறது. சுதந்திரத்துக்குப் பிறகு, நாட்டின் மக்கள்தொகை வளர்ச்சியைக் கருத்தில்கொண்டு, இது அவசியமானது.
இந்த மசோதா, நாடாளுமன்றத்தில் அவசரமாகக் கொண்டுவரப்படுவதாக மாநில அரசு பொய்யுரைக்கிறது. இது அவசரமாக வழங்கப்பட்ட மசோதா அல்ல. இது, முன்பே ஒரு தேர்வுக் குழுவால் மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்டு, நாடாளுமன்றத்தில் அனைத்துக் கட்சித் தலைவர்களுடனும் விவாதிக்கப்பட்டது" என்று தெரிவித்தார்.
Summary
CM Stalin starts protest for every single thing: BJP chief Nainar Nagenthran
