திருச்சி தேவாலயத்தில் விஜய் பிரார்த்தனை!

திருச்சி தேவாலயத்தில் விஜய் பிரார்த்தனையில் ஈடுபட்டது குறித்து...

தேவாலயத்தில் மண்டியிட்டு பிரார்த்தனை செய்யும் விஜய் - எக்ஸ்

Updated On :19 ஏப்ரல் 2026, 10:28 am

திருச்சியில் பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டிருந்த தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய், அந்தோணியார் ஆலயத்தில் பிரார்த்தனையில் ஈடுபட்டார்.

வேட்பாளரை ஆதரித்து சாலைவலம் மேற்கொண்டிருந்தபோது, சாலையோரம் அமைந்திருந்த தேவாலயத்தில் பிரார்த்தனை செய்தார். எந்தவித முன் திட்டமிடலுமின்றி விஜய் பிரார்த்தனையில் ஈடுபட்டதால், சாலைவலம் சற்று நேரம் நிறுத்திவைக்கப்பட்டு பின்னர் தொடர்ந்தது.

தேர்தலில் முதல்முறை களமிறங்கியுள்ள விஜய், பிரசாரத்தின்போது தொண்டர்கள் வழங்கும் வேல், தொப்பி போன்றவற்றை ஏற்றுக்கொண்டார். தற்போது பிரசாரத்தில் முதல்முறை தேவாலயத்தில் பிரார்த்தனை செய்தார்.

திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் தென்றல்நகர், கே.கே.நகர் பேருந்து நிலையம், காஜாமலை சாலை, இ.வி.ஆர்.கல்லூரி சாலை, தமிழ்நாடு ஓட்டல். கோழிப்பண்ணை சாலை, கொட்டப்பட்டு ஆகிய பகுதிகளில் திறந்தவெளி வாகனத்தில் பிரசாரத்தில் ஈடுபடவுள்ளார். இரவு 8 மணி வரை சாலைவலம் மேற்கொண்டு வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபடவுள்ளார்.

Summary

TVK Leader Vijay Prays at Trichy Church

தவெக தேர்தல் வாக்குறுதிகள்! அறிவித்த விஜய்! | Vijay full speech

பிரகாஷ்ராஜ் அரசியலில் என்ன செய்துவிட்டார்? குஷ்பு பேட்டி | DMK | BJP
பெண்களுக்கு எதிரான எண்ணம்! திமுக, காங்கிரஸை விமர்சித்த அமித் ஷா | BJP
பெண்களுக்கு எதிரான எண்ணம்! திமுக, காங்கிரஸை விமர்சித்த அமித் ஷா | BJP

"சென்னை சூப்பர் - 6" திமுகவின் அறிவிப்புகள் என்ன? எழிலன் நாகநாதன் விளக்கம்!
"சென்னை சூப்பர் - 6" திமுகவின் அறிவிப்புகள் என்ன? எழிலன் நாகநாதன் விளக்கம்!

ஒரே நாளில் முடிவை மாற்றிய ஈரான்! டிரம்ப் விடாப்பிடி! | Iran | US
ஒரே நாளில் முடிவை மாற்றிய ஈரான்! டிரம்ப் விடாப்பிடி! | Iran | US

