Dinamani
விருதுநகர் அருகே பட்டாசு ஆலை வெடி விபத்து : உரிமையாளரைப் பிடிக்க 4 தனிப்படைகள்!நேஷனல் ஹெரால்டு விவகாரம்: சோனியா, ராகுலுக்கு எதிரான அமலாக்கத்துறை மனு நாளை விசாரணை!மக்கள் பிரச்னைகளுக்கு செவிசாய்க்காதவர் மோடி : மல்லிகார்ஜுன கார்கே பிரசாரம்தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சியை பாஜக தடுக்கிறது: முதல்வர் ஸ்டாலின் பெண்களுக்கு துரோகம் செய்தது காங்கிரஸ் - திரிணமூல்: தேர்தலில் பாடம் புகட்டப்படும் - மோடிதிருச்சி தேவாலயத்தில் மண்டியிட்டு பிரார்த்தனை செய்த விஜய்!பாஜக ஆட்சியில் திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது தீபம் ஏற்றப்படும்: ராஜ்நாத் சிங்பெண்களுக்கு துரோகம் செய்தது காங்கிரஸ், திரிணமூல்: பாடம் புகட்டப்படும் - மோடி
/
தமிழ்நாடு

திருச்சி தேவாலயம், மசூதி, கோயிலில் விஜய் பிரார்த்தனை!

மும்மதங்களைச் சேர்ந்த வழிபாட்டுத் தலங்களில் விஜய் பிரார்த்தனை செய்தது குறித்து...

News image

தேவாலயம், கோயில், மசூதியில் வழிபாடு செய்த விஜய் - எக்ஸ்

Updated On :19 ஏப்ரல் 2026, 1:30 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

திருச்சியில் பிரசாரம் மேற்கொண்டுள்ள விஜய் தேவாலயம், மசூதி மற்றும் கோயில் என மும்மதங்களைச் சேர்ந்த தலங்களில் வழிபாடு செய்தார்.

முதலில் திருச்சி கிழக்கில் உள்ள அந்தோணியார் தேவாலயத்தில் பிரார்த்தனை செய்தார். இதனைத் தொடர்ந்து மசூதியிலும் பிறகு கோயிலிலும் வழிபாடு செய்தார்.

தமிழகத்திற்கு ஏப். 23 ஆம் தேதி சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப் பதிவு நடைபெறவுள்ளது. இதனையொட்டி அரசியல் கட்சிகள் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

அந்தவகையில் பெரம்பூர் உடன் திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் போட்டியிடும் விஜய், திருச்சியில் பிரசாரம் செய்து வருகிறார். திருச்சி கிழக்கு தொகுதிக்குட்பட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் பிற்பகல் 3 மணி முதல் விஜய் சாலை வலம் மேற்கொண்டு வருகிறார்.

சாலைவலத்தின் ஒரு பகுதியாக அந்தோணியார் தேவாலயத்தில் விஜய் மண்டியிட்டுச் சென்று பிரார்த்தனை செய்தார். தேவாலயத்தைத் தொடர்ந்து அருகில் இந்த மசூதி ஒன்றிற்கும் சென்று விஜய் தொழுகையில் ஈடுபட்டார். இதனைத் தொடர்ந்து, ஹிந்து மதத்தைச் சேர்ந்த பச்சநாச்சி அம்மன் கோயிலிலும் விஜய் வழிபாடு செய்தார்.

தேர்தலில் முதல்முறை களமிறங்கியுள்ள விஜய், பிரசாரத்தின்போது தொண்டர்கள் வழங்கும் வேல், தொப்பி போன்றவற்றை ஏற்றுக்கொள்வார். இம்முறை சாலைவலத்தின் ஒரு பகுதியாக மும்மதங்களைச் சேர்ந்த வழிபாட்டுத் தலங்களில் பிரார்த்தனை செய்துள்ளார்.

Summary

Vijay Offers Prayers at a Church, Mosque, and Temple in Trichy

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

திருச்சி தேவாலயத்தில் விஜய் பிரார்த்தனை!

வீடியோக்கள்

பிரகாஷ்ராஜ் அரசியலில் என்ன செய்துவிட்டார்? குஷ்பு பேட்டி | DMK | BJP
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
பெண்களுக்கு எதிரான எண்ணம்! திமுக, காங்கிரஸை விமர்சித்த அமித் ஷா | BJP
வீடியோக்கள்

பெண்களுக்கு எதிரான எண்ணம்! திமுக, காங்கிரஸை விமர்சித்த அமித் ஷா | BJP

தினமணி செய்திச் சேவை

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
"சென்னை சூப்பர் - 6" திமுகவின் அறிவிப்புகள் என்ன? எழிலன் நாகநாதன் விளக்கம்!
வீடியோக்கள்

"சென்னை சூப்பர் - 6" திமுகவின் அறிவிப்புகள் என்ன? எழிலன் நாகநாதன் விளக்கம்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
ஒரே நாளில் முடிவை மாற்றிய ஈரான்! டிரம்ப் விடாப்பிடி! | Iran | US
வீடியோக்கள்

ஒரே நாளில் முடிவை மாற்றிய ஈரான்! டிரம்ப் விடாப்பிடி! | Iran | US

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

22 மணி நேரங்கள் முன்பு