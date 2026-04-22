கோவை தெற்கில் தேர்தலை நிறுத்தக்கோரி அதிமுக வேட்பாளர் தர்னா!

கோவை தெற்கு தொகுதியில் தேர்தலை நிறுத்தக்கோரி அதிமுக வேட்பாளர் அம்மன் கே. அர்ச்சுணன், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் தர்னா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார்.
கோவை தெற்கு தொகுதியில் தொடர்ந்து பணப்பட்டுவாடா நடைபெறுவதாகவும் மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரியிடம் இதுகுறித்து புகார் அளித்தும் எந்த நடவடிக்கையும் இல்லை என்று கூறி அந்த தொகுதி அதிமுக வேட்பாளர் அம்மன் கே. அர்ச்சுணன் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
பணப்பட்டுவாடா செய்யும் திமுகவினரைப் பிடித்துக்கொடுத்தாலும் பின்னர் அவர்கள் விடுவிக்கப்படுவதாகவும் தேர்தல் ஆணையமும் ஒரு தலைப்பட்சமாக செயல்படுவதாகவும் கோவை தெற்கில் நடப்பதுபோல எங்குமே இந்தளவுக்கு அட்டூழியங்கள் நடக்கவில்லை என்றும் கூறியுள்ளார்.
தொடர்ந்து, இன்று மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் அமர்ந்து தர்னா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார். பாஜக உள்ளிட்ட கூட்டணி கட்சியினரும் இந்த தர்னா போராட்டத்தில் கலந்துகொண்டுள்ளனர்.
தமிழகத்தில் 234 தொகுதிகளுக்கான பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நாளை(ஏப். 23) நடைபெறுகிறது. காலை 7 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை வாக்குப்பதிவு நடைபெறவுள்ள நிலையில் அதற்கான முன்னேற்பாடுகள் தீவிரமாக செய்யப்பட்டு வருகின்றன.
கோவை தெற்கில் திமுக சார்பில் முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி போட்டியிடுகிறார்.
Summary
AIADMK Candidate Staged a Dharna Demanding the Stoppage of the Election in Coimbatore South
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
தொடர்புடையது
வாக்கு சேகரிப்பின் போது மயங்கி விழுந்த அதிமுக வேட்பாளர்: மருத்துவமனையில் அனுமதி!
ஃப்ரிட்ஜ், கேஸ் சிலிண்டருடன் வாக்கு சேகரித்த அதிமுக வேட்பாளர்!
அதிமுக இரண்டாம் கட்ட வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியீடு! கோபி, போடியில் யார்?
மதுரை மேற்கு அதிமுக வேட்பாளர் செல்லூர் ராஜூ!
வீடியோக்கள்
#tnelections2026 | பெண்கள் வாக்கு யாருக்கு? மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் நேர்காணல் | BJP | DMK | TVK
தினமணி செய்திச் சேவை
தமிழ்நாட்டை மீண்டும் ஆளத் தகுதி படைத்த MK Stalin! | kamal வெளியிட்ட விடியோ!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
TVK விஜய்க்கு வெற்றி வாய்ப்பு எப்படி? | TN Election 2026 | TVK Vijay | DMK | ADMK | NTK | TVk
தினமணி செய்திச் சேவை
நான் என்னைக்குமே Danger-தான்! - 5 ஆண்டுகால பணிகள் குறித்து M.K. Stalin
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு