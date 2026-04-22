கழுதைகள் மூலம் அனுப்பி வைக்கப்பட்ட வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள்!

மலைக் கிராமங்களில் உள்ள வாக்குப்பதிவு மையங்களுக்கு கழுதைகள் மூலம் வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டன.
தேனி மாவட்டத்துக்கு உள்பட்ட போடி சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் கொட்டகுடி, குரங்கனி, கொழுக்குமலை, சென்ட்ரல் உள்ளிட்ட மலைக் கிராமங்களில் வாக்குச் சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
சாலை வசதி இல்லாததால், வாக்குச் சாவடி மையத்துக்கு வாக்குப் பதிவு இயந்திரம் உள்ளிட்ட பொருள்கள் கழுதைகள் மூலம் கொண்டு செல்லப்பட்டன.
வாக்குப்பதிவு நிறைவு பெற்றதும் மீண்டும் கழுதைகள் மூலம் வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் கீழே கொண்டு வரப்படவுள்ளது.
போடி பேரவைத் தொகுதியில் சென்ட்ரல் மலைக் கிராமத்தில் 55 வாக்காளர்களுக்காக தனி வாக்குச்சாவடி மையம் அமைக்கப்பட்டு வாக்களிக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில், போடி அருகே உள்ள மலைக் கிராமங்களுக்கு கழுதைகள் மூலம் வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் கொண்டு செல்லப்பட்டதாக இந்திய தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.
Summary
Voting machines were transported by donkeys to polling stations located in hill villages and installed there.
தொடர்புடையது
ராதாபுரத்தில் வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் வைப்பு அறை கேமரா மூலம் கண்காணிப்பு
மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் பாதுகாப்புடன் அனுப்பி வைப்பு: ஆட்சியா் ஆய்வு
வேலூா்: 5 தொகுதிகளுக்கு 1,711 மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள்
கடலூா் மாவட்டத்தில் உள்ள 2,590 வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் ஒதுக்கீடு: மாவட்டத் தோ்தல் அலுவலா்
வீடியோக்கள்
#iranwar | போர் நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: ஈரானிடம் டிரம்ப் கேட்பது என்ன? | Donald Trump |
தினமணி செய்திச் சேவை
#ipl2026 | போர்: பண்டியாவின் மும்பையா ருதுராஜின் சென்னையா? | MI vs CSK | MS Dhoni | Rohit Sharma |
தினமணி செய்திச் சேவை
வாக்குச்சாவடிகளை அடையாளம் காண புதிய முயற்சி | TN Election 2026 | Madurai | Polling booth
தினமணி செய்திச் சேவை
பணப்பட்டுவாடா புகார்களுக்கு எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள்! அர்ச்சனா பட்நாயக் பேட்டி
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு