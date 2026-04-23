திமுகவை விடுவிக்க விதை விதைக்கப்பட்டுள்ளது: அன்புமணி

தமிழகத்தில் திமுகவின் ஆட்சி விடுவிக்க விதை விதைக்கப்பட்டுள்ளதாக பாமக தலைவர் அன்புமணி பேசியுள்ளார்.
சென்னையில் செய்தியாளர்களுடன் அன்புமணி பேசுகையில், "பாமக, அதிமுக உள்ளிட்ட பிற கூட்டணிக் கட்சிகளுக்கு ஒரு மகத்தான வெற்றி உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாட்டில் ஆளுங்கட்சிக்கு எதிரான அதிருப்தி அலை வீசுவதாக நான் முன்னரே கூறினேன்.
வருங்காலத்தில் இந்த அலை தீவிரமடையும் என்றும் நான் கணித்திருந்தேன். இறுதியாக, தேர்தலில் இது சுனாமியாக மாறும். இதனால், தற்போதைய அரசை அதிகாரத்திலிருந்து வெளியேற்றும். இன்று அது நடக்கப் போகிறது.
கடந்த 5 ஆண்டுகளில் பெண்கள், குழந்தைகளுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமைகள், விவசாயத் துறையில் சரிவு, பரவலான வேலைவாய்ப்பின்மை, வரி அதிகரிப்பு, அத்தியாவசிய பொருள்களின் விலை உயர்வு, கல்வி மற்றும் சுகாதாரத் துறைகளில் சீரழிவு ஆகியவைதான் நிலவின.
இறுதியாக, அவர்கள் விடுவிக்கப்படுவதற்கான விதை இன்று விதைக்கப்பட்டுள்ளது" என்று தெரிவித்தார்.
Summary
The seed of DMK's liberation has been sown today, says PMK Leader Anbumani
