சாதி, மதமற்றவர் சான்றிதழ் விவகாரம்: தமிழ்நாடு அரசுக்கு உத்தரவிடக் கோரி நடிகர் பார்த்திபன் வழக்கு!

சாதி, மதமற்றவர் சான்றிதழ் விவகாரத்தில் பார்த்திபன் தாக்கல் செய்த பொதுநல மனு உயர்நீதிமன்றத்தில் ஆக.3ஆம் தேதி விசாரணைக்கு வருகிறது.
சாதி, மதமற்றவர் என சான்று பெற விரும்புவோருக்கு உடனடியாக வழங்கும் வகையில் சட்டம் இயற்றக்கோரி இயக்குநரும் நடிகருமான பார்த்திபன் சென்னை உயர்நிதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்துள்ளார்.
இந்த வழக்கு நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அமர்வில் ஆகஸ்ட் 3-ஆம் தேதி விசாரணைக்கு வருகிறது.
இதுதொடர்பாக பார்த்திபன் தாக்கல் செய்த பொதுநல மனுவில், சாதி மதமற்றவர் என சான்றிதழ் பெற விரும்புவோருக்கு உடனே சான்று வழங்க சட்டம் இயற்ற உத்தரவிட வேண்டும் என்றும் உத்தரவுகள் ஏதும் இல்லாததால் புதிதாக சட்டம் இயற்றுவது பெரிய நிவாரணமாக அமையும் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
முன்னதாக சென்னை உயர் நீதிமன்ற உத்தரவின்படி கடந்த ஏப்ரல் மாதம் ‘சாதி, மதமற்றவர்’ என்கிற சான்றிதழை நடிகர் பார்த்திபன் பெற்றிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
The Public Interest Litigation (PIL) filed by Parthiban regarding the 'No Caste, No Religion' certificate issue will come up for hearing in the High Court on August 3.
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