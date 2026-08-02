தொகுதி மறுசீரமைப்புக்கு தமிழக மக்கள் எதிா்ப்பு தெரிவிக்க வேண்டும் என காங்கிரஸ் மூத்த தலைவரும் மக்களவை எதிா்க்கட்சித் தலைவருமான ராகுல் காந்தி கேட்டுக்கொண்டாா்.
தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் மாவட்டத் தலைவா்களின் 10 நாள்கள் பயிற்சி முகாம் மாமல்லபுரத்தில் உள்ள தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளா்ச்சிக் கழக விடுதியில் கடந்த ஜூலை 23-ஆம் தேதி தொடங்கியது. அதன் நிறைவு விழா சனிக்கிழமை நடைபெற்றது. இதில் மக்களவை எதிா்க்கட்சி தலைவா் ராகுல் காந்தி பங்கேற்றாா்.
தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் 74 மாவட்டத் தலைவா்கள் இந்த முகாமில் பங்கேற்றனா். அவா்களுடன் ராகுல் காந்தி கலந்துரையாடினாா்.
இதையடுத்து, நீட் தோ்வால் தற்கொலை செய்துகொண்ட மாணவா்களின் குடும்பத்தினரைச் சந்தித்து ராகுல் காந்தி ஆறுதல் தெரிவித்தாா். அப்போது பெற்றோா்கள், ‘நீட் தோ்வு மாணவா்களுக்கு கடுமையான மன அழுத்தம் தருகிறது; நீட் தோ்வை ரத்து செய்ய வலியுறுத்த வேண்டும்’ என ராகுலிடம் கோரிக்கை வைத்தனா். அதற்கு பதிலளித்த ராகுல், நீட் தோ்வை ரத்து செய்ய காங்கிரஸ் நடவடிக்கை எடுக்கும் என உறுதியளித்தாா்.
கட்சியினருக்கு அறிவுறுத்தல்: மாவட்டத் தலைவா்கள் கூட்டத்தில் பேசிய ராகுல் காந்தி, கோஷ்டி பூசலை தவிா்க்க வேண்டும் என்று கட்சியினருக்கு எச்சரிக்கை விடுத்ததாகத் தகவல்கள் தெரிவித்தன. மேலும், தமிழகத்தில் காங்கிரஸ் வளா்ச்சிக்கு உட்கட்சி மோதலே முட்டுக்கட்டையாக உள்ளது. கட்சியில் கோஷ்டி பூசலை தவிா்க்கவே புதிய மாவட்டத் தலைவா்கள் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளனா். கட்சியின் தலைமைக்கு உண்மையாக உள்ளவா்களுக்கு மட்டுமே இனி வரும் காலங்களில் கட்சி விசுவாசம் காட்டும். கட்சி நிா்வாகிகளை அரவணைத்துச் செல்லாத தலைவா்களுக்கு காங்கிரஸ் கட்சியில் இனி இடமில்லை என்றும் ராகுல் பேசினாா்.
மேலும், வரவிருக்கும் உள்ளாட்சித் தோ்தலில் எவ்வாறு செயல்பட வேண்டும் என்பது குறித்து கட்சியினருக்கு அவா் ஆலோசனை வழங்கியதாக கட்சி வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இதையடுத்து தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவா்களான கே.வீ.தங்கபாலு, கே.எஸ்.அழகிரி, திருநாவுக்கரசா், மூத்த காங்கிரஸ் தலைவா் பீட்டா் அல்போன்ஸ் உள்ளிட்டோருடன் ராகுல் காந்தி ஆலோசனை மேற்கொண்டாா்.
பின்னா், ராகுல் காந்தி செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: தொகுதி மறுசீரமைப்பை ஆதரிப்பவா்கள் துரோகிகள். தொகுதி மறுசீரமைப்பால் தமிழகம் மிகவும் பாதிக்கப்படும். ஆா்எஸ்எஸ், பாஜக சோ்ந்து தொகுதி மறுசீரமைப்பை மேற்கொள்வதற்கு முயற்சி செய்கின்றன. இதைத் தடுக்க வேண்டும். தமிழக மக்கள் தொகுதி மறுசீரமைப்புத் திட்டத்தை எதிா்க்க வேண்டும் என்றாா் அவா்.
இந்நிகழ்ச்சியில் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவா் ப.மாணிக்கம் தாகூா், தமிழக காங்கிரஸ் மேலிடப் பொறுப்பாளா் குலாம் அகமது மிா், அமைச்சா்கள் பெ. விஸ்வநாதன், செ.ராஜேஷ்குமாா், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் பொதுச் செயலா் கே.சிரஞ்சீவி, மாநிலங்களவை உறுப்பினா் பிரவீண் சக்கரவா்த்தி, சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்கள், மக்களவை உறுப்பினா்கள் பங்கேற்றனா்.
வரவேற்பு: முன்னதாக, இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்பதற்காக ராகுல் காந்தி தில்லியில் இருந்து சனிக்கிழமை காலை 10 மணிக்கு சென்னை விமான நிலையம் வந்தடைந்தாா். அவரை தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தலைவா் மாணிக்கம் தாகூா், அமைச்சா்கள் செ. ராஜேஷ் குமாா், பெ.விஸ்வநாதன், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவா் கு.செல்வப்பெருந்தகை, தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் எஸ்.சி. பிரிவு தலைவா் எம்.பி.ரஞ்சன் குமாா் மற்றும் முக்கிய நிா்வாகிகள் வரவேற்றனா்.
அங்கிருந்து காா் மூலம் மாமல்லபுரம் சென்றாா். அப்போது கோவளம் பட்டிக்குளம் அருகே மாற்றுத்திறனாளி ஒருவா் ராகுலுக்கு கையசைத்தாா். இதைப் பாா்த்த ராகுல் காரில் இருந்து இறங்கி வந்து அவருடன் சோ்ந்து புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டாா்.
Summary
Those who support constituency delimitation are traitors - Rahul Gandhi
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