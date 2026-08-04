உதயநிதி கைது! பேரவைக் கூட்டத்தில் பங்கேற்பதைத் தடுக்கும் நடவடிக்கை: ஆர்.எஸ். பாரதி குற்றச்சாட்டு

தஞ்சையில், முதல்வர் விஜய் குறித்து கடுமையாக விமர்சனம் செய்ததாகத் தொடரப்பட்ட புகாரில், உதயநிதி விசாணைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டிருக்கும் நிலையில், உதயநிதி, நாளை தொடங்கும் பேரவைக் கூட்டத்தில் பங்கேற்பதைத் தடுக்கும் முயற்சி என்று திமுக அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ். பாரதி குற்றம்சாட்டியிருக்கிறார்.
தஞ்சையில் நடைபெற்ற திமுக ஆர்ப்பாட்டத்தில், தமிழக முதல்வர் விஜய் மற்றும் பெண்கள் குறித்து கடுமையாக விமர்சித்துப் பேசியதாகத் தொடரப்பட்ட புகார்களில், எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
காவிரி உரிமையை நிலைநாட்டுவதில் தவெக அரசின் மெத்தனப் போக்கை கண்டிப்பதாக கூறி, தஞ்சாவூரில் திமுக சாா்பில் பனகல் கட்டடம் அருகே திங்கள்கிழமை ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
அப்போது தமிழக முதல்வர் விஜய் குறித்து கடுமையாக விமரிசித்து எதிர்க்கட்சித் தலைவர் பேசியிருந்தார். இதற்கு கடும் எதிர்ப்பு எழுந்திருந்த நிலையில், இன்று காலை அவரது வீட்டைச் சுற்றிலும் காவல்துறை பாதுகாப்பு போடப்பட்டிருந்தது. பிறகு, உதயநிதி வீட்டுக்குள் சென்ற காவல்துறையினர் அவர் மீது பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கும் பிரிவுகள் குறித்து விளக்கம் அளித்தனர். உடனடியாக உதயநிதி தன்னுடைய வழக்குரைஞர்களுடன் இது குறித்து விரிவான ஆலோசனை நடத்தி, கைது நடவடிக்கையில் இருந்து தற்காத்துக் கொள்ள நீதிமன்றத்தை நாடியுள்ளனர்.
சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில், உதயநிதியின் வழக்கை பிற்பகலில் விசாரிப்பதாகவும் பகல் 12 மணி வரை அவரை கைது செய்யக் கூடாது என்றும் உத்தரவிட்டுள்ளது.
எதிர்க்கட்சித் தலைவரைக் கைது செய்யத் திட்டமிடுவதன் மூலம், அவர் சட்டப்பேரவைக் கூட்டத்தில் கலந்துகொள்வதைத் தடுக்க அரசு முயற்சிப்பதாக திமுக அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ். பாரதி குற்றச்சாட்டியிருக்கிறார்.
தமிழக சட்டப்பேரவையில் நாளை தமிழக பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படவிருக்கிறது. நாளை மறுநாள் வேளாண் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படவிருக்கும் நிலையில், எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதியை தமிழக காவல்துறை கைது செய்திருக்கிறது.
Summary
prevent from Udhayanidhi attending the Assembly R.S. Bharathi
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