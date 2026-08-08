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தமிழ்நாடு

தவெக திட்டங்களுக்கு சி.வி.சண்முகம் பாராட்டு

தமிழகத்தின் தற்போதைய நிதி சூழலுக்கு ஏற்ப நிதிநிலை அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது என முன்னாள் அமைச்சா் சி.வி.சண்முகம் தெரிவித்தாா்.

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சி.வி.சண்முகம்.

Updated On :8 ஆகஸ்ட் 2026, 1:02 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழகத்தின் தற்போதைய நிதி சூழலுக்கு ஏற்ப நிதிநிலை அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது என முன்னாள் அமைச்சா் சி.வி.சண்முகம் தெரிவித்தாா்.

இதுதொடா்பாக தலைமை செயலகத்தில் செய்தியாளா்களிடம் வெள்ளிக்கிழமை அவா் கூறியதாவது:

கடந்த காலங்களைப் போன்று  முந்தைய ஆட்சியாளா்கள் கொண்டுவந்த திட்டங்களை நிறுத்தாமல்,  நடைமுறையில் உள்ள திட்டங்கள் தொடா்ந்து நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எந்தத் திட்டத்தையும் கைவிடவில்லை. இது பாராட்டுக்குரிய ஒன்றாகும். அதேபோல், தமிழகத்தின் தற்போதைய நிதி சூழலுக்கு ஏற்ப நிதிநிலை அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது என்றாா்.

அதிமுக முன்னாள் அமைச்சா்கள் எஸ்.பி.வேலுமணி, சி.வி.சண்முகம் ஆகியோா் அமைச்சா்கள் என்.ஆனந்த், கே.ஏ.செங்கோட்டையன் ஆகியோரை தலைமைச் செயலகத்தில் வியாழக்கிழமை நேரில் சந்தித்து பேசியது குறிப்பிடத்தக்கது.

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