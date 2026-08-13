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தமிழ்நாடு

அடுத்த 3 மணி நேரத்திற்கு எந்தெந்த மாவட்டங்களில் மழை?

அடுத்த 3 மணி நேரத்திற்கு மழை பெய்யவுள்ள மாவட்டங்கள் பற்றி...

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கோப்புப் படம் - ENS

Updated On :13 ஆகஸ்ட் 2026, 1:13 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

அடுத்த 3 மணி நேரத்துக்கு மேற்குத்தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள் மற்றும் தென் மாவட்டங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

இதுகுறித்து சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளதாவது:

இன்று (ஆக. 13) அடுத்த 3 மணி நேரத்திற்கு (மாலை 4 மணி வரை) தமிழ்நாட்டின் திண்டுக்கல், தேனி, நீலகிரி மற்றும் கோயம்புத்தூர், திருநெல்வேலி, திருப்பூர், தென்காசி, விருதுநகர் மாவட்ட மலைப் பகுதிகளில், ஓரிரு இடங்களில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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இன்று மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ள மாவட்டங்கள்

முன்னதாக, தமிழக கடலோரப்பகுதிகளில் கீழ்மட்ட வளிமண்டலத்தில் ஒரு பலவீனமான காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பாதை நிலவுவதன் காரணமாக இன்று (ஆக. 13) நீலகிரி, தேனி மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கூடிய கன மழை பெய்யக் கூடும் என்றும்

மதுரை, திண்டுக்கல், சிவகங்கை, புதுக்கோட்டை மாவட்டங்களில் ஒருசில இடங்களில் இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்றும்

ஏனைய தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும் புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசான மழை பெய்யக் கூடும் என்றும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

TN rain update for next 3 hours

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