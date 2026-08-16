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தமிழ்நாடு

எண்ணூர் முகத்துவாரத்தில் இறந்து மிதக்கும் மீன்கள்! தொழிற்சாலைகள்தான் காரணமா? மீனவர்கள் சாலை மறியல்

எண்ணூர் முகத்துவாரத்தில் மீன்கள் இறந்து மிதப்பதைத் தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரி மீனவர்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டு வருவது குறித்து...

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எண்ணூர் முகத்துவாரத்தில் இறந்து மிதக்கும் மீன்கள் - PTI

Updated On :16 ஆகஸ்ட் 2026, 12:05 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

எண்ணூர் முகத்துவாரத்தில் மீன்கள் இறந்து மிதப்பதைத் தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரி மீனவர்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

சென்னை எண்ணூர் முகத்துவாரத்தில் திடீரென லட்சக்கணக்கான மீன்கள் இறந்து மிதப்பதாக அப்பகுதி மக்கள் மீனவர்களுக்கும் காவல்துறையினருக்கும் இன்று காலையில் தகவல் தெரிவித்தனர். மீன்கள் இறந்து மிதப்பதால் அப்பகுதியில் துர்நாற்றமும் வீசி வருகிறது.

இதனையடுத்து, எண்ணூர் முகத்துவாரத்துக்கு விரைந்த மீன்வளத் துறை அதிகாரிகளும் மீனவர்களும் ஆய்வு மேற்கொண்டனர். இதனைத் தொடர்ந்து, இறந்த மீன்களைச் சேகரித்த மீன்வளத் துறை அதிகாரிகள், அவற்றை ஆய்வுக்கு அனுப்பி வைத்தனர். ஆய்வின் முடிவுகள் வெளிவந்தால்தான், மீன்களின் உயிரிழப்புக்கான காரணம் தெரிய வரும் என்றும் அவர்கள் கூறினர்.

அதுமட்டுமின்றி, அப்பகுதியில் உள்ள தொழிற்சாலைகளில் இருந்து வெளிவரும் எண்ணெய்க் கழிவுகளால் மீன்கள் பாதிக்கப்பட்டனவா அல்லது ஏதேனும் சமூக விரோத செயல்களால் பாதிக்கப்பட்டனவா என்ற கோணங்களிலும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

இதனிடையே, கொசஸ்தலை ஆற்றில் தொழிற்சாலைக் கழிவுகள் கலப்பதால்தான், மீன்கள் இறப்பதாகக் கூறி 50-க்கும் மேற்பட்ட மீனவர்கள் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். இதனால் மீனவர்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படுவதாகக் கூறி, தாழங்குப்பம் - எண்ணூர் விரைவுச் சாலையில் மீனவர்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

Summary

Fishermen stage road blockade on Thazhankuppam–Ennore Expressway over mass fish deaths in Ennore estuaryம்

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