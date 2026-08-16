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தமிழ்நாடு

பெண்களை இழிவுபடுத்தும் வகையில் நயினாரின் பேச்சு: சிபிஎம் கண்டனம்!

பெண்களை இழிவுபடுத்தும் வகையில் பேசிய நயினார் நாகேந்திரனுக்கு சிபிஎம் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது பற்றி...

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நயினார் நாகேந்திரன், பெ. சண்முகம் - கோப்புப் படம்

Updated On :16 ஆகஸ்ட் 2026, 12:20 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

பெண்களை இழிவுபடுத்தும் வகையில் பேசிய தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரனுக்கு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (சிபிஎம்) கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.

சென்னையில் மாநில பாஜக தலைமை அலுவலகமான கமலாலயத்தில் நேற்று (ஆக. 15) நடைபெற்ற விழாவில் பேசிய பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், "சட்டப்பேரவையில் 'அப்பா எங்கே, அப்பா எங்கே' என்று தேடினால் எப்படி தெரியும்? வீட்டுக்குச் சென்று அம்மாவிடம் கேட்டால்தானே அப்பா யார்? என்று சொல்வார்கள். சட்டப்பேரவையில் அப்பாவைத் தேடினால் யாருக்கு தெரியும்?" என்று பேசியிருந்தார்.

நயினார் நாகேந்திரனின் இந்தப் பேச்சுக்கு பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலர் பெ. சண்முகம் தனது எக்ச் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளதாவது:

நயினார் நாகேந்திரன் பெண்களை இழிவுபடுத்தும் வகையில் பேசியிருப்பது கடும் கண்டனத்திற்குரியது. பெண்களை மதிப்பது பாஜகவின் அகராதியிலேயே இல்லாத விஷயம் என்பது அனைவருக்கும் தெரியும்.

பொது வாழ்வில் இருப்பவர்கள் கண்ணியத்துடன் பேச வேண்டும் என்ற குறைந்தபட்ச உணர்வு கூட இல்லாமல் அவர் பேசியிருக்கிறார். நயினார் நாகேந்திரனுக்கு நாவடக்கம் தேவை. தமிழ்நாடு அரசு அவர் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Summary

The Communist Party of India (Marxist) [CPI(M)] has condemned Tamil Nadu BJP President Nainar Nagendran for making remarks that demean women.

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