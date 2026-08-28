எம்.எட். மாணவா் சோ்க்கை விண்ணப்பப் பதிவு செப்.10 வரை நீட்டிப்பு: அமைச்சா் பெ.விஸ்வநாதன்
தமிழகத்தில் உள்ள அரசு கல்வியியல் கல்லூரிகளில் 2026-2027ஆம் கல்வியாண்டுக்கான எம்.எட். மாணவா் சோ்க்கைக்கு விண்ணப்பிக்கும் அவகாசம் செப்.10-ஆம் தேதி வரை நீட்டிப்பு...
அமைச்சா் பெ.விஸ்வநாதன் - கோப்புப் படம்
தமிழகத்தில் உள்ள அரசு கல்வியியல் கல்லூரிகளில் 2026-2027ஆம் கல்வியாண்டுக்கான எம்.எட். மாணவா் சோ்க்கைக்கு விண்ணப்பிக்கும் அவகாசம் செப்.10-ஆம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதாக உயா் கல்வித் துறை அமைச்சா் பெ.விஸ்வநாதன் வியாழக்கிழமை தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்த அவா் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு: அரசு கல்வியியல் கல்லூரிகளில் நிகழாண்டுக்கான எம்.எட். சோ்க்கை இணையவழியில் கடந்த ஆக.11 முதல் ஆக.20 வரை நடைபெற்றது. இருப்பினும் மாணவா்கள் நலன் கருதி விண்ணப்பப் பதிவு செய்யத் தவறிய மாணவா்கள் இணையதளம் மூலமாக (ஜ்ஜ்ஜ்.ற்ய்ஞ்ஹள்ஹ.ண்ய்) வரும் ஆக.31 முதல் செப். 10-ஆம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்க கால அவகாசம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வாய்ப்பை மாணவா்கள் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம்.
மேலும், இதே பட்டப் படிப்புக்கு கடந்த ஆக.20-ஆம் தேதி வரை விண்ணப்பித்த மாணவா்களுக்கு தரவரிசையின் அடிப்படையில் மாணவா் சோ்க்கை வியாழக்கிழமை (ஆக.27) முதல் தொடங்கியுள்ளது. எம்.எட். மாணவா்களுக்கான வகுப்புகள் வரும் செப். 1-ஆம் தேதிமுதல் தொடங்கும். இந்த மாணவா்களுக்கு சோ்க்கைக்கான விவரங்கள் குறுஞ்செய்தி மற்றும் மின்னஞ்சல் வாயிலாக அனுப்பப்படும் என உயா் கல்வித் துறை அமைச்சா் தெரிவித்துள்ளாா்.
‘ஸ்வயம்’ தோ்ச்சி கட்டாயம்: எம்.எட். பட்டப் படிப்புகளில் மாணவா்கள் ‘ஸ்வயம்’ இணையவழிக் கற்றல் பாடநெறி ஒன்றில் நிறைவு செய்வது கட்டாயம் என கல்லூரி முதல்வா்களுக்கு அனுப்பப்பட்ட சுற்றறிக்கையில் தமிழ்நாடு ஆசிரியா் கல்வியியல் பல்கலைக்கழகத்தின் (டிஎன்டிஇயு) தோ்வுக் கட்டுப்பாட்டாளா் பேரா. எம். கண்மணி தெரிவித்துள்ளாா்.
2020-2021 முதல் 2022-2023 வரையிலான கல்வியாண்டுகளில் சோ்ந்த எம்.எட். மாணவா்களில், ‘ஸ்வயம்’ இணையவழிக் கற்றல் பாடநெறியைத் தவிர மற்ற கோட்பாடு, வாய்மொழித் தோ்வுகளில் தோ்ச்சி பெற்றவா்களுக்கு, அந்தப் பாடநெறியை 2026-2027 கல்வியாண்டில் நிறைவு செய்ய சிறப்பு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதே சமயத்தில் மாணவா்கள் தாங்கள் விரும்பும் ’ஸ்வயம்’ இணையவழிப் பாடநெறியை 2026-2027ஆம் ஆண்டுக்குள் நிறைவு செய்து, அதற்கான பாடநெறி நிறைவுச் சான்றிதழைப் பல்கலைக்கழகத்தில் சமா்ப்பிக்க வேண்டும். இந்த பின்னரே மதிப்பெண் பட்டியலில் அதற்கான ‘கிரெடிட்கள்’ மேற்கண்ட முதுநிலை பட்டப் படிப்புகளுக்கு வழங்கப்படும் என அந்த சுற்றறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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