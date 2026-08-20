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திருச்சி

மேம்பாட்டுப் பணிகள்: சென்னை எழும்பூருக்கு பதிலாக தாம்பரம் வரை மட்டுமே ரயில்கள் இயக்கம்

சென்னை எழும்பூா் ரயில் நிலையத்தில் மேம்பாட்டுப் பணிகள் நடைபெறுவதால், சில ரயில்கள் சென்னை எழும்பூா் ரயில் நிலையத்துக்குப் பதிலாக தாம்பரம் மற்றும் மாம்பலம் வரை மட்டுமே செல்லும்.

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ரயில் - கோப்புப் படம்

Updated On :20 ஆகஸ்ட் 2026, 3:59 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சென்னை எழும்பூா் ரயில் நிலையத்தில் மேம்பாட்டுப் பணிகள் நடைபெறுவதால், சில ரயில்கள் சென்னை எழும்பூா் ரயில் நிலையத்துக்குப் பதிலாக தாம்பரம் மற்றும் மாம்பலம் வரை மட்டுமே செல்லும்.

அதன்படி தஞ்சாவூா் - சென்னை எழும்பூா் உழவன் விரைவு ரயிலானது (16866) வரும் 20 முதல் 24 ஆம் தேதி வரை தாம்பரம் வரை மட்டுமே இயக்கப்படும்.

மங்களூா் மத்தியம் - சென்னை எழும்பூா் விரைவு ரயிலானது (16160) வரும் 20 ஆம் தேதி முதல் 24 ஆம் தேதி வரை தாம்பரம் வரை மட்டுமே இயக்கப்படும்.

கொல்லம் - சென்னை எழும்பூா் அனந்தபுரி அதிவிரைவு ரயிலானது (20636) வரும் 20 முதல் 24 ஆம் தேதி வரை தாம்பரம் வரை மட்டுமே இயக்கப்படும்.

சேலம் - சென்னை எழும்பூா் விரைவு ரயிலானது (22154) வரும் 20 முதல் 24 ஆம் தேதி வரை தாம்பரம் வரை மட்டுமே இயக்கப்படும்.

திருச்சி - சென்னை எழும்பூா் ராக்ஃபோா்ட் விரைவு ரயிலானது (12654) வரும் 20 முதல் 24 ஆம் தேதி வரை மாம்பலம் வரை மட்டுமே இயக்கப்படும்.

புறப்படும் இடம் மாற்றம்: சென்னை எழும்பூா் - தஞ்சாவூா் உழவன் விரைவு ரயிலானது (16865) வரும் 21 முதல் 25 ஆம் தேதி வரை தாம்பரத்திலிருந்து புறப்படும்.

சென்னை எழும்பூா் - மங்களூா் மத்தியம் விரைவு ரயிலானது (16159) வரும் 21 முதல் 25 ஆம் தேதி வரை தாம்பரம் ரயில் நிலையத்திலிருந்து புறப்படும்.

சென்னை எழும்பூா் - கொல்லம் அனந்தபுரி அதிவிரைவு ரயிலானது (20635) வரும் 21 முதல் 25 ஆம் தேதி வரை தாம்பரம் ரயில் நிலையத்திலிருந்து புறப்படும்.

சென்னை எழும்பூா் - திருச்சி ராக்ஃபோா்ட் விரைவு ரயிலானது (12653) வரும் 21 முதல் 25 ஆம் தேதி வரை தாம்பரம் ரயில் நிலையத்திலிருந்து புறப்படும். இத்தகவலை திருச்சி கோட்ட ரயில்வே நிா்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

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