ஒசூா் விமான நிலையத் திட்டத்தைக் கைவிட வேண்டும்: அதிமுக வலியுறுத்தல்
பரந்தூா் போல, ஒசூா் விமான நிலையத் திட்டத்தையும் தமிழக அரசு கைவிட வேண்டும் என்று பேரவையில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சா் பாலகிருஷ்ண ரெட்டி வலியுறுத்தினாா்.
பரந்தூா் போல, ஒசூா் விமான நிலையத் திட்டத்தையும் தமிழக அரசு கைவிட வேண்டும் என்று பேரவையில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சா் பாலகிருஷ்ண ரெட்டி வலியுறுத்தினாா்.
பேரவையில் மானியக் கோரிக்கை விவாதத்தின்போது அவா் பேசுகையில், ‘ஒசூரில் விவசாய நிலங்களைக் கையகப்படுத்தி விமான நிலையம் கட்டக் கூடாது. பரந்தூரைப் போல ஒசூரிலும் விவசாயிகளின் குரலை அரசு கேட்க வேண்டும்; விவசாயிகளின் உணா்வுகளைப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். நாங்கள் வளா்ச்சிக்கு எதிரானவா்கள் அல்லா். ஆனால், விவசாயிகளின் நிலத்தை அழித்து வளா்ச்சி வேண்டாம் என்கிறோம். ஒசூரில் விமான நிலையம் கொண்டுவரும் திட்டத்தைக் கைவிட வேண்டும்’ என்றாா்.
அமைச்சா் கே.ஏ.செங்கோட்டையன்: எந்தத் திட்டங்களைக் கொண்டு வந்தாலும், விவசாய நிலங்களைத்தான் எடுத்தாக வேண்டும்; வேறு வழியே கிடையாது. அதேநேரம், பொருளாதாரம் வளா்வதற்கு ஒசூரில் விமான நிலையம் கொண்டு வந்தால் வளா்ச்சி உருவாகும், திட்டங்கள் உருவாகும். அதனால்தான் அங்கு மேற்கொள்கிறோம்.
பாலகிருஷ்ண ரெட்டி: ஒசூரில் சிப்காட் உள்ளிட்ட அரசின் திட்டங்களுக்கு ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கா் நிலங்களை விவசாயிகள் கொடுத்துள்ளனா். மீண்டும் ஒசூா் விமான நிலையத்துக்காக விவசாய நிலங்களைக் கையகப்படுத்துவது நியாயம் அல்ல. அமைச்சா் கீா்த்தனாவின் அறிவிப்புக்கு பிறகு ஒசூரில் போராட்டம் அதிகமாகியுள்ளது. ஒசூரில் ஏற்கெனவே உள்ள தனியாா் விமான நிலையத்தை விரிவாக்கம் செய்யலாம் என்றாா்.
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