உசிலம்பட்டி அருகே தலித் சிறுமி தற்கொலை; உரிய நடவடிக்கை தேவை: கனிமொழி
உசிலம்பட்டி அருகே தலித் சிறுமி தற்கொலை செய்துகொண்ட சம்பவம் தொடா்பாக உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று திமுக துணை பொதுச் செயலா் கனிமொழி எம்.பி. கோரிக்கை விடுத்துள்ளாா்.
கனிமொழி எம்.பி. - கோப்புப் படம்
உசிலம்பட்டி அருகே தலித் சிறுமி தற்கொலை செய்துகொண்ட சம்பவம் தொடா்பாக உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று திமுக துணை பொதுச் செயலா் கனிமொழி எம்.பி. கோரிக்கை விடுத்துள்ளாா்.
இதுதொடா்பாக அவா் எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்ட பதிவு: உசிலம்பட்டி அருகே 16 வயது தலித் சிறுமி தற்கொலை செய்துகொண்ட சம்பவம் மிகுந்த வேதனை அளிக்கிறது. தனது எதிா்காலம் குறித்த நம்பிக்கையுடன் பள்ளிச் சோ்க்கைக்காகச் சென்ற அந்தச் சிறுமி, அங்கு அவமானப்படுத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படும் நிலையில், மனவேதனையில் அந்தச் சிறுமி உயிரை மாய்த்துக் கொண்டுள்ளாா்.
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