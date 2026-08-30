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திண்டுக்கல்: வேன் மோதி 4 சிறார்கள் பலி!

திண்டுக்கல்லில் நிகழ்ந்த விபத்தில் 4 சிறார்கள் பலியானது பற்றி....

Dindigul: 4 Minors Killed as Van Hits Them

பிரதிப் படம்

Published On :13 வினாடிகள் முன்பு

திண்டுக்கல்லில் வேன் மோதியதில் 4 சிறார்கள் பலியான நிகழ்வு சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திண்டுக்கல் மாவட்டம், வடமதுரை அருகே கொல்லம்பட்டி பகுதியில் சாலையோரத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை விளையாடிக்கொண்டிருந்த சிறுவர்கள் மீது வேன் மோதியது.

இந்த சம்பவத்தில் 3 சிறுமிகள் உள்பட 4 சிறார்கள் சம்பவ இடத்திலேயே பலியாகினர். விபத்தைத் தொடர்ந்து வேன் சம்பவ இடத்தில் இருந்து நிற்காமல் சென்றுவிட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

மேலும் விபத்து குறித்து போலீஸார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். ஆடு மேய்த்த தம்பதியின் உறவினர்களின் குழந்தைகள் சாலையோரத்தில் விளையாடியபோது இந்த விபத்து நிகழ்ந்துள்ளது.

Summary

The death of four minors in a van accident in Dindigul has caused widespread grief.

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