கேப்டனின் ஆன்மா மன்னிக்காது! - பாஜக விமர்சனம்

தனது வாழ்நாள் முழுவதும் திமுகவை எதிர்த்தவர் விஜயகாந்த் என்றும் திமுகவுடனான தேமுதிக கூட்டணியை கேப்டனின் ஆன்மா மன்னிக்காது என்றும் தமிழக பாஜக விமர்சனம் செய்துள்ளது.
தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் விரைவில் அறிவிக்கப்படவுள்ள நிலையில் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது.
தேமுதிகவை பொருத்தவரை, யாருடன் கூட்டணி என்பதில் இழுபறி நீடித்து வந்த நிலையில் இன்று திமுகவுடன் கூட்டணி என்பதை தேமுதிக பொதுச் செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் உறுதி செய்துள்ளார்.
இதன்படி தேமுதிக முதல்முறையாக திமுக கூட்டணியுடன் இணைந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
திமுக - தேமுதிக கூட்டணி குறித்து பலரும் கருத்து தெரிவித்து வரும் நிலையில் தமிழக பாஜகவின் எக்ஸ் பக்கத்தில்,
"தன் வாழ்நாள் முழுவதும் தீய சக்தி திமுகவை எதிர்த்து மக்கள் பணியாற்றியவர் கேப்டன் விஜயகாந்த். அதனால், கேப்டன் விஜயகாந்த் அவர்களுக்கும், அவர் உருவாக்கிய தேமுதிக-விற்கும் கொடுமைகளையும், அவமானங்களையும் மட்டுமே வழங்கியது திமுக. அத்தகைய மக்கள் விரோத திமுகவுடன் இன்று கேப்டன் உருவாக்கிய இயக்கம் இணைந்ததை, ஒருபோதும் கேப்டனின் ஆன்மா மன்னிக்காது!" என்று பதிவிடப்பட்டுள்ளது.
