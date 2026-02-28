Dinamani
இஸ்ரேல் - ஈரான் போர்! இந்தியாவில் பெட்ரோல், டீசல் விலை உயரும் அபாயம்!நாக்பூரில் வெடிபொருள் தயாரிப்பு தொழிற்சாலையில் வெடிவிபத்து: 15 பேர் பலிஈரான் பள்ளி மீது தாக்குதல்: பலி எண்ணிக்கை 148-ஆக உயர்வுகமேனி உயிரிழப்பு: ஈரான் ஊடகம் அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு
/
தமிழ்நாடு

திமுக கூட்டணியில் இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சிக்கு 2 தொகுதிகள்

திமுக கூட்டணியில் இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சிக்கு 2 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.

News image
திமுக-இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் இடையே தொகுதிப் பங்கீடு உடன்பாடு.
Updated On :28 பிப்ரவரி 2026, 3:45 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

திமுக கூட்டணியில் இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சிக்கு 2 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.

திமுக பொருளாளர் டி.ஆர்.பாலு தலைமையிலான திமுக குழுவுடன் ஐயூஎம்எல் குழுவினர் சனிக்கிழமை மீண்டும் தொகுதிப் பங்கீட்டுப் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். இன்று நடந்த 2ஆம் கட்ட பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு எட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த பேச்சுவார்த்தையில் திமுக-இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் இடையே தொகுதிப் பங்கீடு உடன்பாடு எட்டப்பட்டு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகியுள்ளது.

இதன்மூலம் திமுக கூட்டணியில் முதல் கட்சியாக ஐயூஎம்எல் இடையே தொகுதிப் பங்கீட்டு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது. கடந்த முறை வாணியம்பாடி, கடையநல்லூர், சிதம்பரத்தில் ஐயூஎம்எல் போட்டியிட்டு தோல்வியைத் தழுவியது. தொகுதி உடன்பாட்டிற்கு பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய காதர் மொகிதீன், “2 தொகுதிகள் கொடுப்பதாக சொன்னார்கள், நாங்கள் அதை ஏற்றுக்கொண்டோம்.

திமுகவுக்கு தமிழ்நாட்டில் உள்ள முஸ்லிம் சமுதாயம் ஒட்டுமொத்தமாக ஆதரவைக் கொடுக்கிறது. அண்ணா காலத்தில் இருந்து கூட்டணி அமைத்து அரசியல் நடத்தும் இயக்கம் திமுக. நாங்கள் ஏணி சின்னத்தில் போட்டியிடுவோம். புதுச்சேரியில் இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சிக்கு ஒரு தொகுதியை கேட்டுள்ளோம்” என்று குறிப்பிட்டார்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

டிரெண்டிங்

தொகுதிப் பங்கீடு; இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சியுடன் திமுக பேச்சுவார்த்தை!

தொகுதிப் பங்கீடு; இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சியுடன் திமுக பேச்சுவார்த்தை!

திமுகவிடம் 5 தொகுதிகள் கேட்டுள்ளோம் - காதர் மொகிதீன்

திமுகவிடம் 5 தொகுதிகள் கேட்டுள்ளோம் - காதர் மொகிதீன்

தொகுதிப் பங்கீடு: திமுக - இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் இடையே நாளை பேச்சுவார்த்தை!

தொகுதிப் பங்கீடு: திமுக - இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் இடையே நாளை பேச்சுவார்த்தை!

முஸ்லிம் லீக் கட்சிக்கு 5 தொகுதிகள் கோரியுள்ளோம்- கே.எம்.காதா் மொகிதீன்

முஸ்லிம் லீக் கட்சிக்கு 5 தொகுதிகள் கோரியுள்ளோம்- கே.எம்.காதா் மொகிதீன்

வீடியோக்கள்

உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS
வீடியோக்கள்

உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk
வீடியோக்கள்

OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
வீடியோக்கள்

பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு