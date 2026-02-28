Dinamani
இஸ்ரேல் - ஈரான் போர்! இந்தியாவில் பெட்ரோல், டீசல் விலை உயரும் அபாயம்!நாக்பூரில் வெடிபொருள் தயாரிப்பு தொழிற்சாலையில் வெடிவிபத்து: 15 பேர் பலிஈரான் பள்ளி மீது தாக்குதல்: பலி எண்ணிக்கை 148-ஆக உயர்வுகமேனி உயிரிழப்பு: ஈரான் ஊடகம் அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு
/
தமிழ்நாடு

திமுகவில் விருப்ப மனு அளிக்கும் காலக்கெடு மாா்ச் 6 வரை நீட்டிப்பு

திமுகவில் விருப்ப மனு அளிக்கும் காலக்கெடு மாா்ச் 6 வரை நீட்டிப்பு

News image
அண்ணா அறிவாலயம் - கோப்புப் படம்
Updated On :28 பிப்ரவரி 2026, 7:55 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

பேரவைத் தோ்தலில் திமுக சாா்பில் போட்டியிட விருப்பமனு அளிக்கும் காலக்கெடு மாா்ச் 6-ஆம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுதொடா்பாக அந்தக் கட்சியின் பொதுச் செயலா் துரைமுருகன் வெளியிட்ட அறிக்கை:

நடைபெறவிருக்கும் தமிழ்நாடு புதுவை மாநில சட்டப்பேரவை தோ்தலில் வேட்பாளராகப் போட்டியிட விரும்புவோா் கடந்த பிப்.20 முதல் மாா்ச் 2 வரை விண்ணப்பிக்கலாம் என ஏற்கெனவே அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டிருந்தது.

திமுக தலைவா் மு.க.ஸ்டாலினிடம் நிா்வாகிகள், தொண்டா்கள் வேண்டுகோள் விடுத்ததன்படி மாா்ச் 6-ஆம் தேதி மாலை 5 மணி வரை விருப்ப மனு கால அவகாசம் நீட்டிக்கப்படுகிறது. மேலும், ஸ்டாலின் பிறந்த தினமான மாா்ச் 1-ஆம் தேதி பிற்பகல் 2 மணிக்கு மேல் விண்ணப்பம் பெறப்படும் எனத் தெரிவித்துள்ளாா்.

டிரெண்டிங்

மேட்டுப்பாளையம் - திருநெல்வேலி சிறப்பு ரயில் மாா்ச் வரை நீட்டிப்பு

மேட்டுப்பாளையம் - திருநெல்வேலி சிறப்பு ரயில் மாா்ச் வரை நீட்டிப்பு

கடலோர, மேற்கு தொடா்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு

கடலோர, மேற்கு தொடா்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு

பிப். 20 முதல் திமுக விருப்ப மனு விநியோகம்!

பிப். 20 முதல் திமுக விருப்ப மனு விநியோகம்!

தவெகவில் விருப்ப மனு வழங்க கால அவகாசம் நீட்டிப்பு!

தவெகவில் விருப்ப மனு வழங்க கால அவகாசம் நீட்டிப்பு!

வீடியோக்கள்

உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS
வீடியோக்கள்

உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS

தினமணி வீடியோ செய்தி...

19 மணி நேரங்கள் முன்பு
Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk
வீடியோக்கள்

OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
வீடியோக்கள்

பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு