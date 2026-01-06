பொங்கல் திருநாள்: 22,797 சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கம்!

பொங்கல் திருநாளையொட்டி சென்னையில் இருந்து மொத்தம் 22,797 சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என்று போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் சிவசங்கர் தெரிவித்துள்ளார்.
தைப்பொங்கல் ஜன. 15-ஆம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது. இதற்காக சென்னை, கோவை, மதுரை போன்ற பெருநகரங்களில் வசிக்கும் வெளியூர் மக்கள் தங்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு செல்வார்கள். இவர்களின் வசதிக்காக ஆண்டுதோறும் சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கப்படுவது வழக்கம்.
இதன்படி, நிகழாண்டும் பொங்கல் பண்டிகைக்காக சிறப்புப் பேருந்துகளை இயக்க போக்குவரத்துத் துறை முடிவு செய்துள்ளது.
இது தொடா்பான முக்கிய ஆலோசனைக் கூட்டம் அமைச்சர் சா. சி. சிவசங்கர் தலைமையில் தலைமைச் செயலக அலுவலகத்தில் இன்று(ஜன. 6) நடைபெற்றது.
இதனைத் தொடர்ந்து, பொங்கல் சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கம் தொடர்பாக அமைச்சர் சா. சி. சிவசங்கர் செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்ததாவது:
ஜன. 9 ஆம் தேதி முதல் 14 ஆம் தேதி வரை சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கப்படும். சென்னையிலிருந்து 11.35 லட்சம் பேர் பொங்கலுக்கு சொந்த ஊர்களுக்கு செல்வார்கள் எனக் கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
பொங்கல் திருநாளை முன்னிட்டு சென்னையில் இருந்து மொத்தம் 22,797 பேருந்துகள் இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. நாள்தோறும் இயக்கப்படும் 12,552 பேருந்துகளுடன் 10,245 சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கப்படும்.
நாள்தோறும் இயக்கப்படும் 2,092 பேருந்துகளுடன் 10,245 சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கப்படும். ஜன. 9-ல் 1050, ஜன.10-ல் 1,030, ஜன. 11-ல் 255, ஜன. 12-ல் 2,200, ஜன. 13-ல் 2,790, ஜன. 14-ல் 2,920 சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கப்படவுள்ளன.
கிளாம்பாக்கம், கோயம்பேடு, மாதவரம் பேருந்து நிலையங்களில் இருந்து சிறப்புப் பேருந்துகளை இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
விடுமுறை முடிந்து சென்னைக்கு திரும்ப ஜன.16 முதல் ஜன.19 வரை சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கப்படும்” என்று தெரிவித்தார்.
