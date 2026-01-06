தமிழ்நாடு

வெள்ளி கிலோவுக்கு ரூ. 5000 உயர்வு! தங்கம் விலையும் அதிகரிப்பு!

தங்கம், வெள்ளி இன்றைய நிலவரம் தொடர்பாக...
கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம்
Updated on
1 min read

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று(ஜன. 5) சவரனுக்கு ரூ. 560 உயர்ந்துள்ளது.

தங்கம் விலை நிகழாண்டு தொடக்கம் முதலே சென்னையில் ஏற்ற இறக்கமாக இருந்து வருகிறது. கடந்த ஜன. 1-இல் சவரனுக்கு ரூ.320 குறைந்து ரூ.99,520-க்கு விற்பனையான நிலையில், மறுநாளே (ஜன. 2) காலை, மாலை என ஒரே நாளில் சவரனுக்கு ரூ.1,120 உயர்ந்து ரூ.1 லட்சத்து 640-க்கு விற்பனையானது.

தொடர்ந்து, சனிக்கிழமை தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.160 உயர்ந்து ரூ.1 லட்சத்து 800-க்கும் விற்பனையானது.

வாரத்தின் முதல் நாளான திங்கள்கிழமை காலை தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.80 உயர்ந்து ரூ.12,680-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.640 உயர்ந்து ரூ. 1 லட்சத்து 1,440-க்கும் விற்பனையானது. தொடர்ந்து, மாலை வர்த்தகம் நிறைவடையும்போது, தங்கம் விலை மீண்டும் கிராமுக்கு ரூ.80 உயர்ந்து ரூ.12,760-க்கும் சவரனுக்கு ரூ.640 உயர்ந்து ரூ.1 லட்சத்து 2,080-க்கும் விற்பனையானது.

இந்த நிலையில், சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று(செவ்வாய்க்கிழமை) சவரனுக்கு ரூ. 560 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 2,640-க்கும் கிராமுக்கு ரூ. 70 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ. 12,830-க்கும் விற்பனையாகிறது.

வெள்ளி விலையும் கிராமுக்கு ரூ.5 உயர்ந்து ரூ.271-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ.5,000 உயர்ந்து ரூ.2.71 லட்சத்துக்கும் விற்பனையானது.

Summary

In Chennai, the price of gold jewelry increased by Rs. 560 per sovereign today (Jan. 5).

கோப்புப்படம்
பரபரப்பான சூழலில் கூடுகிறது தமிழக அமைச்சரவை!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

gold rate
Silver
வெள்ளி
தங்கம் விலை

Related Stories

No stories found.